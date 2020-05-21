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تقارير ومتابعات

استجابة لـ«الدستور».. حملة مفاجئة على «سنهوت» لضبط مخترقى الحظر

الخميس 21/مايو/2020 - 03:29 ص
ضبط مخترقى الحظر
ضبط مخترقى الحظر
رضوي عبدالغني
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تتخذ الدولة إجراءات صارمة بإجهزتها كافة في مواجهة فيروس كورونا، بجانب التحذيرات من خطورة الأمر، إلا أنه مازال هناك عدد من المواطنين أقل ما يقال عنهم أنهم في غفلة، وكأنهم صم وبكم وعمي، يقابلون التشديدات وحملات التوعية بمزيد من الاستهتار وأخذ ما يحدث بنوع من اللامبالاة، بل وأنهم يعاملون كل من يوجه لهم النصح بالاعتداء والسب.

ورصدت "الدستور"، اليوم، تجمعات كبيرة لمواطنين على المقاهي وكسر الحظر بقرية "سنهوت"، التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، رغم توجيهات الدولة بمنع فتح المقاهي والمحلات حرصا على سلامتهم، إلا أن البعض خالف قرارات رئيس مجلس الوزراء.

واستجابة لـ"الدستور"، قاد حسني الجارحي، رئيس مجلس مدينة منيا القمح، حملة أمنية مفاجئة بشوارع القرية؛ وذلك لمتابعة مدى التزام جميع المواطنين والمحلات بحظر التجوال.

ورصدت الحملة بعض المخالفات، وضبطت عدد 2 مقهى تعمل أوقات الحظر، وتم التحفظ على معدات المقاهى المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم رصد أيضًا محل سيراميك بعزبة محمود عبد القادر، التابعة للوحدة المحلية بشلشلمون، وتم غلق المحل واتخاذ الإجراءات القانونية ضدة، وتم التنبيه علية بعدم كسر أوقات الحظر نهائيًا والالتزام بمواعيد العمل المحددة من قبل الدولة.

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