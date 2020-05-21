«أقوم المسالك فى معرفة أحوال الممالك» الأكثر إقبالًا على بوابة الثقافة

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض، طرح كتاب "أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك"، تأليف خير الدين التونسي، أونلاين عبر بوابة الثقافة المصرية بصيغة pdf، ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها وزارة الثقافة.ويعد الكتاب أحد الكتب التراثية التي أصدرتها سلسلة الذخائر من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومن ضمن الكتب العشر الأكثر إقبالًا على بوابة وزارة الثقافة، ووصفه المستشرق والرحالة الألماني هاينريش فون مالتزان بأنه من أهمّ الكتب التي تم تأليفها في الشرق.ويتكون الكتاب من جزأيْن؛ الأول عشرين بابًا، كل باب مخصص لبلد من البلاد الأوروبية، وتضم الأبواب فصولًا عن تاريخ كل بلد، وجغرافيته، وموقعه، ومساحته، وأهم ملوكه، وتنظيماته الإدارية والسياسية والعسكرية.أما الجزء الثاني فينقسم إلى ستة أبواب؛ خمسة منها في جغرافية القارات الخمس، أما الباب السادس فخصص للبحار.