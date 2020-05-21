وصول 165 عالقًا مصريًا إلى أسيوط قادمين من دبى

استقبلت صالة الوصول الدولية بمطار أسيوط، خلال الساعات القليلة الماضية، رحلة طائرة شركة طيران أير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى قادمة من الإمارات العربية المتحدة، لنقل المصريين العالقين هناك وفقا لتوجهيات القيادة السياسية بنقل المصريين العالقين بالخارج عقب تفشى وانتشار فيروس كورونا المستجد القاتل "كوفيد 19".وقد وصلت رحلة أير كايرو إلى مطار أسيوط قادمة من مطار دبى الدولى وعلى متنها 165 راكبًا مصريًا، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والاشتراطات الوقائية والصحية المتبعة في تلك الحالات، عبر استخدام أحدث الأجهزة والماسحات الطبية بإدارة الحجر الصحى بمطار أسيوط، للتأكد من خلو الركاب من الفيروس القاتل.هذا وتواصل وزارة الطيران المدنى تسيير جسرها الجوى إلى مختلف أنحاء العالم لنقل المصريين العالقين بالخارج والراغبين فى العودة إلى بلادهم.