مطار القاهرة يستقبل 305 مصريين قادمين من أبوظبى

استقبل مطار القاهرة الدولى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، الرحلة الجوية الاستثنائية التابعة لشركة مصر للطيران قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، لنقل المصريين العالقين هناك، وذلك فى إطار الجسر الجوى الذى تسيره وزارة الطيران المدنى لنقل المصريين العالين بمختلف أنحاء العالم عقب انتشار فيروس كورونا المستجد القاتل "كوفيد 19"، وفقا لتوجهيات القيادة السياسية.وقد وصلت رحلة مصر للطيران القادمة من مطار أبوظبى الدولى، من طراز بوينج 787 "دريم لاينر" وعلى متنها 305 راكبين مصريين، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والاشتراطات الوقائية والصحية على المتبعة فى تلك الحالات، والكشف على الركاب القادمين عبر استخدام أحدث الأجهزة والمساحات الطبية، للتأكد من عدم حملهم فيروس القاتل.وعقب انتهاء إجراءات الوصول، تم نقلهم مباشرة من مطار القاهرة الدولى عبر أتوبيسات شركة فاين سلكش للسياحة إلى مناطق العزل الطبى المخصصة من الحكومة المصرية.