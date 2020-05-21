رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة أول صيدلى بفيروس كورونا فى قنا

الخميس 21/مايو/2020 - 02:12 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
قنا: إسلام البكري
طباعة
كشف مصدر مسؤول بصحة قنا، اليوم الخميس، عن وفاة أول صيدلي بفيروس كورونا المستجد، بمحافظة قنا، أثناء تأدية عمله بمستشفى حميات قنا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الصيدلي يدعى عز أديب عبدالشهيد، صاحب صيدلية المحطة بقنا، وأصيب منذ أيام بفيروس كورنا، وتم نقله إلى مستشفى العزل بأسوان، وتوفى متأثرًا بإصابته بالفيروس داخل المستشفى.

وفي سياق متصل، نعى الدكتور أحمد عبدالفتاح هاشم، نقيب صيادلة قنا، عبر صفحة النقابة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وفاة الدكتور عز أديب عبدالشهيد، أحد كبار الصيادلة بمحافظة قنا، داعيًا الله -عز وجل- أن يغفر له ويلهم أهله الصبر والسلوان، ويسكنه فسيح جناته.

وفي وقت سابق، كشف مصدر بمديرية الصحة بقنا، وفاة، "جملات. ظ. م"، تبلغ من العمر 57 عامًا، ومقيمة بشارع القمص يسى بمدينة قنا، وهي موظفة بديوان عام المحافظة، بعد إصابتها بفيروس كورونا، داخل مستشفى الصدر المخصصة للعزل الصحي بقنا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاستعلام عن نتيجة الأبحاث لصفوف النقل والشهادة عبر منصة Edmodo

خصم 1% من رواتب الموظفين لمدة سنة لمواجهة تداعيات كورونا

«الصحة» تنفي أرقام إصابات ووفيات كورونا على السوشيال ميديا

النائبة شيرين فراج تكشف مصدر إصابتها بكورونا

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

عرض مسلسل «الاختيار» بدون إعلانات.. اليوم

النائبة شيرين فراج تكشف مصدر إصابتها بكورونا

رسميًا.. «الأوقاف» تعلن ضوابط صلاة عيد الفطر

الاستعلام عن نتيجة الأبحاث لصفوف النقل والشهادة عبر منصة Edmodo

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

صوت سعاد حسني أكثر تعبيرًا من وجهها ونيللي مفتعلة.. كيف رأت هند رستم فنانات جيلها

قصة كتاب سرى ظل حبيس أدراج أمبرتو إكو حتي وفاته

نجم الساعة

مخرج «الاختيار» يحذر أهالي «شهداء البرث»: لا تشاهدوا الحلقة 28

الصحة

دراستان جديدتان تؤكدان احتمالية عدم إصابة الإنسان بكورونا بعد شفائه

«الصحة العالمية»: «كورونا» تشعل الحروب والأفارقة يدافعون عن حقوقهم

تطوير لاصقة جل تعزز التئام جروح مرضى السكرى

الدروس المستفادة من «سن الثلاثين»

منوعات

«سعودى»: رسمت «المنسى» لأنه شرف كبير للشعب المصرى

فقدان 3 ملايين وظيفة في اليابان بسبب فيروس كورونا

ترامب مهنئًا ابنته على التخرج: ما أحتاجه فعلًا هو محام ٍفي العائلة

«سبوتيفاي» تستحوذ على الحق الحصري لأكثر المدونات الصوتية تحميلا بأمريكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
النيكوتين هو الحل!
جمال طه
سقوط قاعدة «الوطية» وخطة تركيا لابتلاع ليبيا
خالد عكاشة
المشروع التركى لتقسيم ليبيا
ماجد حبته
صالح كامل
المزيد

الثقافة

كتبنا تطلق مسابقة «زمن الكوارنتين.. إبداعات من وحي أيام كورونا»

نقيب «التشكيليين»: كورونا دفع الفنانين للتعايش مع فن العزلة

الخميس.. القاهرة الثقافي يختتم نشاطه بأمسية فنية مع جاهدة وهبي

مركز السينما التونسي ينظم ندوات للتعرف على التجارب المهنية