وفاة أول صيدلى بفيروس كورونا فى قنا

كشف مصدر مسؤول بصحة قنا، اليوم الخميس، عن وفاة أول صيدلي بفيروس كورونا المستجد، بمحافظة قنا، أثناء تأدية عمله بمستشفى حميات قنا.وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الصيدلي يدعى عز أديب عبدالشهيد، صاحب صيدلية المحطة بقنا، وأصيب منذ أيام بفيروس كورنا، وتم نقله إلى مستشفى العزل بأسوان، وتوفى متأثرًا بإصابته بالفيروس داخل المستشفى.وفي سياق متصل، نعى الدكتور أحمد عبدالفتاح هاشم، نقيب صيادلة قنا، عبر صفحة النقابة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وفاة الدكتور عز أديب عبدالشهيد، أحد كبار الصيادلة بمحافظة قنا، داعيًا الله -عز وجل- أن يغفر له ويلهم أهله الصبر والسلوان، ويسكنه فسيح جناته.وفي وقت سابق، كشف مصدر بمديرية الصحة بقنا، وفاة، "جملات. ظ. م"، تبلغ من العمر 57 عامًا، ومقيمة بشارع القمص يسى بمدينة قنا، وهي موظفة بديوان عام المحافظة، بعد إصابتها بفيروس كورونا، داخل مستشفى الصدر المخصصة للعزل الصحي بقنا.