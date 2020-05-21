بومبيو يعلن فرض عقوبات على وزير الاستخبارات الإيرانى الأسبق

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن فرض عقوبات على وزير الاستخبارات الإيراني الأسبق علي فلاحيان، جاء ذلك في نبأ عاجل علي موقع "العربية".وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية،أمس، فرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني تشمل وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، و3 كيانات منها سجنان وهيئة لإنفاذ القانون، و8 مسؤولين آخرين، لاتهامهم بـ«انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان».وكانت الخزانة الأمريكية أعلنت في وقت سابق فرض عقوبات على شركة «شنغهاي سينت لوجيستكس المحدودة» الصينية؛ بسبب أنشطة متعلقة بإيران.