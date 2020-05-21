«الوزراء» يكشف عدد الحالات الحرجة لإصابات كورونا

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أعداد الحالات الحرجة من بين المصابين بفيروس كورونا والبالغ عددهم الإجمالي 14229.وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي مصر"، إن عدد الموجودين على أجهزة التنفس الصناعي أقل من 50 مصابًا، مشيرا إلى أنه يوجد 4 آلاف جهاز تنفس صناعي، وبالتالي "نحن بعيدين" عن أي أزمة.وأضاف أن حوالي من 250 لـ 300 مريض موجودون في غرف رعاية مركزة، كما أن نسبة الوفيات انخفضت إلى 5%، وهو المعدل العالمي.من ناحية أخرى، لفت متحدث مجلس الوزراء، أن خدمة الميكرروباص لن تتوقف حتى خلال أيام العيد، في الوقت المسموح فيه بالتنقل، وأن من سيتوقف فقط أتوبيسات النقل العام الجماعي والمترو والقطارات، وأتوبيسات الرحلات العامة والخاصة.