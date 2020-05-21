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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية: تغيير نظام العمل بورديات النظافة

الخميس 21/مايو/2020 - 01:42 ص
محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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أجرى طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، جولة ليلية انتهت منذ قليل شملت سبرباي وشوارع حي أول وحي ثان طنطا ومساكن السلام، في إطار المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وخلال جولته، أمر محافظ الغربية بغلق وتشميع عدد ٢ محل بحي ثان طنطا لمخالفتهما لقرار الغلق، مشددًا على ضرورة رفع القمامة أولًا بأول ورفع الاشغالات والاستفادة من فترة حظر التجوال في القيام بحملات النظافة والتطهير، موضحًا أنه تم توجيه رئيس حي أول وثان طنطا بإعادة تغيير نظام العمل بورديات النظافة.

وناشد "رحمي" جميع مواطنى الغربية بتجنب النزول إلى الشوارع، والبقاء في المنازل، والابتعاد عن أماكن التجمعات خلال عيد الفطر، والالتزام بالقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أنه وجه رئيس حي ثان طنطا بضرورة زيادة عدد سيارات رفع القمامة ليلًا، بما يضمن نظافة الشوارع وعدم تراكم القمامة بها حفاظًا على صحة المواطنين.

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