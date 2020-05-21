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«الوزراء» يكشف سبب تطبيق العزل المنزلى لمرضى كورونا

الخميس 21/مايو/2020 - 05:35 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم إضافة 320 مستشفى فحص جديد، لتخفيف الضغط على مستشفيات الحميات، ومنع التكدس بها، والتي كان عددها 80 مستشفى.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الحكومة بدأت بتطبيق استيراتيجية جديدة، وهي بالإضافة إلى زيادة عدد مستشفيات الفحص، بدء تطبيق العزل المنزلي لمرضى كورونا من الفئة الأولى الذين يعانون من أعراض بسيطة.

وأوضح أن سبب العزل المنزلي، هو محاولة تفادي الوصول لامتلاء المدن الجامعية ونزل الشباب والمستشفيات بالمرضى، وألا توجد أماكن لاستقبال مرضى جدد، مردفا: "الآن مازالت توجد أماكن للمرضى لكننا لا نريد أن نصل لمرحلة عدم وجود أماكن".

وأشار إلى أن المرضى المصابين بأعراض خفيفة سيتم تطبيق الحظر المنزلي عليهم، والأعراض المتوسطة سيتم عزلها في المدن الجامعية ونزل الشباب، بينما الأعراض الحادة في المستشفيات.

وأردف: "نعطي شنطة أدوية للمريض تكفي لـ5 أيام وهي المدة الكافية لعلاج المصاب بأعراض خفيفة، ثم بعد انتهاء الخمسة أيام يتم سحب مسحة أخرى للتأكد من شفائه تماما".

وأوضح أن الفحص يتم بتقييم الحالة إكلنيكيا، وإجراء تحليل صورة دم وآشعة على الصدر، وفي حالة إذا كانت الإصابة بسيطة يصرف له الدواء المناسب، أما إذا كان اشتباه إصابة بكورونا يجرى له مسحة.

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