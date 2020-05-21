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الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 21 مايو 2020

الخميس 21/مايو/2020 - 07:25 ص
الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية
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قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: قد تنطلق إلى الخارج لإتمام مشروع مع بعض المؤسسات الأجنبية، أو تسافر بحثًا عن اللهو والتسلية.
عاطفيًا: بعض الإشاعات اليوم تشعرك بالقلق، لكن الأمور تكون في مصلحة العلاقة والشريك يدعمك ويقف الى جانبك.
صحيًا: تمر بأمور مخيّبة للآمال، وربّما تحمل فوضى وعدم رضى، ما ينعكس سلبًا على وضعك الصحي.

الثور
مهنيًا: تحتلّ مركزًا مهمًّا وسط مجموعة أو طائفة أو جمعية، وتتمكّن من فرض سلطتك بفضل حكمتك ومنطقك السليم، فتثير الإعجاب وتنال الإجماع.
عاطفيًا: تغضب بسبب وضع تفقد السيطرة عليه فلا ترمِ نفسك في متاهات مجهولة النتائج، بل اطلب إلى الشريك أن يساعدك ولن يخيبك.
صحيًا: تبدو صاحب إرادة صلبة وتصميم على التخلص من الوزن الزائد، هنيئًا لك.

الجوزاء
مهنيًا: مع وصول الشمس الى برجك يعني أنت في بداية الطريق نحو النجاح، لا تستعجل وتمهل وكن متأنيًا في اتخاذ أي قرار مهني لأن العبرة في النتائج.
عاطفيًا: الحبيب مشتّت ولا يعرف مصيره معك بسبب تعاطيك الغامض، فحاول أن تكون أكثر وضوحًا.
صحيًا: ينتابك بين الحين والآخر شعور باليأس من ممارسة الرياضة، لكن أنت مخطئ في هذا التفكير.

السرطان
مهنيًا: مستقبل جيد يلوح في الأفق، لكن هنالك خطوات مهمة لم تكتمل بعد، الأيام المقبلة كفيلة بإتمامها على أكمل وجه.
عاطفيًا: تفتقد حماستك المعهودة مع الشريك، وهذا دليل على دخول الروتين على الخط.
صحيًا: عوامل التعرّض لوعكة صحية واردة في أي لحظة، لكن بالاهتمام بالصحة تخفف من الإصابة بها قدر الإمكان.

الأسد
مهنيًا: تنتظر ربما جوابًا فيأتيك، ولن تصطدم بمعاكسة ما واحتجاج أو استمهال يربكك، وكن منتبهًا لأدق التفاصيل.
عاطفيًا: تعيد طرح بعض المسائل على بساط البحث، وتسترجع الماضي وتحاول كشف بعض الغموض، ما يتعبك ويشكل هاجسًا لك.
صحيًا: حاذر انفعالات شديدة قد تولّد الارهاق والتعب النفسي وكُن هادئًا إلى أقصى حد.

العذراء
مهنيًا: يحمل هذا اليوم فرصًا ووعودًا وتضطر إلى بعض المناورات واعتماد أساليب ملتوية أحيانًا لبلوغ أهدافك.
عاطفيًا: فرصة مفاجئة لعلاقة جديدة وتشديد على ضرورة الانتباه إلى بعض الشؤون العاطفية.
صحيًا: قاوم الضغوط التي تعترض حياتك اليومية بالاسترخاء والنهوض باكرًا وممارسة رياضة الجري.

الميزان
مهنيًا: يوم غني بالتعارف واللقاءات وبالمزيد من الانفتاح في حقل اختصاصك، تؤدي دور الوسيط والمفاوض والمحاور، وتنجح في تقريب وجهات النظر بمهارة.
عاطفيًا: تظهر بعض الانفعالات والمشاعر السلبيّة التي تُعكّر الأجواء وتثير الاضطرابات والحساسيات بينك وبين الشريك.
صحيًا: إذا كانت الرياضة العنيفة تزعجك استعض عنها برياضة اليوجا أو السير في الطبيعة أو تسلق الجبال.

العقرب
مهنيًا: حاول أن تتقدّم بحذر وتجنّب المشككين في قدراتك، تملك من العزيمة ما يكفي لفرض نفسك على الآخرين.
عاطفيًا: يبدو أن الاستقرار العاطفي عنوان هذا اليوم، وهذا دليل على مدى التفاهم على مختلف الأمور بينك وبين الشريك.
صحيًا: التعليمات الطبية للمحافظة على رشاقتك تلزمك التقيد بها باستمرار لا ليومين أو لثلاثة فقط.

القوس
مهنيًا: تتمتّع بفصاحة ذكية، ولن يصعب عليك التفاهم والتواصل مع أحد، هيّئ نفسك للسفر أو للتنقّل أو لتولي منصب جديد.
عاطفيًا: تجنب المشكلات العاطفية، فهي لن تعود عليك إلا بالضرر وقد تسيء جدًا إلى العلاقة الجديدة.
صحيًا: كن منفتحًا على جميع النشاطات الرياضية والترفيهية فهي مفيدة صحيًا.

الجدي
مهنيًا: تكون في الموقع الأقوى لكن لا تستغل هذا الأمر، لا تستطيع أن تحصل على كل شيء.
عاطفيًا: لا تبحث عن أي ارتباط سريع، وعش مع الحبيب جمال اللحظات وروعتها وفوران أحاسيسها.
صحيًا: خير الأمور الوسط، طبق هذا القول على عملك وممارسة الرياضة.

الدلو
مهنيًا: المطلوب الكثير من الدبلوماسية في التعاطي مع الزملاء، وحاول أن تستوعب الأحداث التي تجري بدون غضب أو تأزيم.
عاطفيًا: القرارت العشوائية ليست في مصلحتك، فحاول معاملة الشريك بليونة لتبقى مرتاحًا من الهموم والمشاكل.
صحيًا: تشكو الإرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثيرة التي تعانيها، ويبقى الحل للتخلص منها هو الرياضة.

الحوت
مهنيًا: تلتقي أشخاصًا متعددين وتطلع على معلومات قد تذهلك، وتطلّ على تغييرات وتسمع عن أزمات مالية تخص بعض المقربين.
عاطفيًا: تتمتّع بشخصية جذّابة بل ساحرة وأخّاذة، وبإمكانك الاستفادة من الأجواء الرومانسية والناشطة لتقرّب المسافة مع الحبيب.
صحيًا: ابتعد كل من يحاول إثارة عصبيتك، وتحاش الانزواء بنفسك للتخلص من متاعبك.

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