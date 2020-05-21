حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 21 مايو 2020

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قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:مهنيًا: قد تنطلق إلى الخارج لإتمام مشروع مع بعض المؤسسات الأجنبية، أو تسافر بحثًا عن اللهو والتسلية.عاطفيًا: بعض الإشاعات اليوم تشعرك بالقلق، لكن الأمور تكون في مصلحة العلاقة والشريك يدعمك ويقف الى جانبك.صحيًا: تمر بأمور مخيّبة للآمال، وربّما تحمل فوضى وعدم رضى، ما ينعكس سلبًا على وضعك الصحي.مهنيًا: تحتلّ مركزًا مهمًّا وسط مجموعة أو طائفة أو جمعية، وتتمكّن من فرض سلطتك بفضل حكمتك ومنطقك السليم، فتثير الإعجاب وتنال الإجماع.عاطفيًا: تغضب بسبب وضع تفقد السيطرة عليه فلا ترمِ نفسك في متاهات مجهولة النتائج، بل اطلب إلى الشريك أن يساعدك ولن يخيبك.صحيًا: تبدو صاحب إرادة صلبة وتصميم على التخلص من الوزن الزائد، هنيئًا لك.مهنيًا: مع وصول الشمس الى برجك يعني أنت في بداية الطريق نحو النجاح، لا تستعجل وتمهل وكن متأنيًا في اتخاذ أي قرار مهني لأن العبرة في النتائج.عاطفيًا: الحبيب مشتّت ولا يعرف مصيره معك بسبب تعاطيك الغامض، فحاول أن تكون أكثر وضوحًا.صحيًا: ينتابك بين الحين والآخر شعور باليأس من ممارسة الرياضة، لكن أنت مخطئ في هذا التفكير.مهنيًا: مستقبل جيد يلوح في الأفق، لكن هنالك خطوات مهمة لم تكتمل بعد، الأيام المقبلة كفيلة بإتمامها على أكمل وجه.عاطفيًا: تفتقد حماستك المعهودة مع الشريك، وهذا دليل على دخول الروتين على الخط.صحيًا: عوامل التعرّض لوعكة صحية واردة في أي لحظة، لكن بالاهتمام بالصحة تخفف من الإصابة بها قدر الإمكان.مهنيًا: تنتظر ربما جوابًا فيأتيك، ولن تصطدم بمعاكسة ما واحتجاج أو استمهال يربكك، وكن منتبهًا لأدق التفاصيل.عاطفيًا: تعيد طرح بعض المسائل على بساط البحث، وتسترجع الماضي وتحاول كشف بعض الغموض، ما يتعبك ويشكل هاجسًا لك.صحيًا: حاذر انفعالات شديدة قد تولّد الارهاق والتعب النفسي وكُن هادئًا إلى أقصى حد.مهنيًا: يحمل هذا اليوم فرصًا ووعودًا وتضطر إلى بعض المناورات واعتماد أساليب ملتوية أحيانًا لبلوغ أهدافك.عاطفيًا: فرصة مفاجئة لعلاقة جديدة وتشديد على ضرورة الانتباه إلى بعض الشؤون العاطفية.صحيًا: قاوم الضغوط التي تعترض حياتك اليومية بالاسترخاء والنهوض باكرًا وممارسة رياضة الجري.مهنيًا: يوم غني بالتعارف واللقاءات وبالمزيد من الانفتاح في حقل اختصاصك، تؤدي دور الوسيط والمفاوض والمحاور، وتنجح في تقريب وجهات النظر بمهارة.عاطفيًا: تظهر بعض الانفعالات والمشاعر السلبيّة التي تُعكّر الأجواء وتثير الاضطرابات والحساسيات بينك وبين الشريك.صحيًا: إذا كانت الرياضة العنيفة تزعجك استعض عنها برياضة اليوجا أو السير في الطبيعة أو تسلق الجبال.مهنيًا: حاول أن تتقدّم بحذر وتجنّب المشككين في قدراتك، تملك من العزيمة ما يكفي لفرض نفسك على الآخرين.عاطفيًا: يبدو أن الاستقرار العاطفي عنوان هذا اليوم، وهذا دليل على مدى التفاهم على مختلف الأمور بينك وبين الشريك.صحيًا: التعليمات الطبية للمحافظة على رشاقتك تلزمك التقيد بها باستمرار لا ليومين أو لثلاثة فقط.مهنيًا: تتمتّع بفصاحة ذكية، ولن يصعب عليك التفاهم والتواصل مع أحد، هيّئ نفسك للسفر أو للتنقّل أو لتولي منصب جديد.عاطفيًا: تجنب المشكلات العاطفية، فهي لن تعود عليك إلا بالضرر وقد تسيء جدًا إلى العلاقة الجديدة.صحيًا: كن منفتحًا على جميع النشاطات الرياضية والترفيهية فهي مفيدة صحيًا.مهنيًا: تكون في الموقع الأقوى لكن لا تستغل هذا الأمر، لا تستطيع أن تحصل على كل شيء.عاطفيًا: لا تبحث عن أي ارتباط سريع، وعش مع الحبيب جمال اللحظات وروعتها وفوران أحاسيسها.صحيًا: خير الأمور الوسط، طبق هذا القول على عملك وممارسة الرياضة.مهنيًا: المطلوب الكثير من الدبلوماسية في التعاطي مع الزملاء، وحاول أن تستوعب الأحداث التي تجري بدون غضب أو تأزيم.عاطفيًا: القرارت العشوائية ليست في مصلحتك، فحاول معاملة الشريك بليونة لتبقى مرتاحًا من الهموم والمشاكل.صحيًا: تشكو الإرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثيرة التي تعانيها، ويبقى الحل للتخلص منها هو الرياضة.مهنيًا: تلتقي أشخاصًا متعددين وتطلع على معلومات قد تذهلك، وتطلّ على تغييرات وتسمع عن أزمات مالية تخص بعض المقربين.عاطفيًا: تتمتّع بشخصية جذّابة بل ساحرة وأخّاذة، وبإمكانك الاستفادة من الأجواء الرومانسية والناشطة لتقرّب المسافة مع الحبيب.صحيًا: ابتعد كل من يحاول إثارة عصبيتك، وتحاش الانزواء بنفسك للتخلص من متاعبك.