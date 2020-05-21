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الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 43 درجة

الخميس 21/مايو/2020 - 08:03 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة نهارًا ومائل للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وطقس مائل للحرارة نهارًا ومائل للبرودة ليلًا على السواحل الشمالية، مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارًا، مع رياح معتدلة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة، لطيف ليلًا على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى 30% تقريبًا، على فترات متقطعة من اليوم، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء "50% إلى 60%" على فترات متقطعة من اليوم.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة يتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وفيما يخص حالة البحر الأحمر تكون خفيفة الى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 43 24
الإسكندرية 31 23
وادى النطرون 41 24
طنطا 41 23
شبين الكوم 41 23
دمنهور 38 24
بلطيم 34 24
مطروح 26 21
السلوم 28 22
سيوة 39 24
بورسعيد 34 24
دمياط 33 24
الزقازيق 41 24
المنصورة 39 23
الإسماعيلية 43 25
السويس 41 25
العريش 38 24
رفح 37 22
رأس سدر 37 26
نخل 41 22
نويبع 37 26
طابا 38 25
كاترين 33 22
الطور 37 27
شرم الشيخ 39 28
الغردقة 38 27
مرسى علم 39 27
الفيوم 44 26
بنى سويف 44 26
المنيا 44 27
أسيوط 44 29
سوهاج 44 30
قنا 44 31
الأقصر 44 31
أسوان 44 31
إدفو 44 31
أبوسمبل 43 31
الوادى الجديد 43 32
شلاتين 38 30
أبورماد 38 29
حلايب 38 30.
رأس حدربة 39 31

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