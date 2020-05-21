الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 43 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة نهارًا ومائل للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وطقس مائل للحرارة نهارًا ومائل للبرودة ليلًا على السواحل الشمالية، مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا.كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارًا، مع رياح معتدلة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة، لطيف ليلًا على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى 30% تقريبًا، على فترات متقطعة من اليوم، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء "50% إلى 60%" على فترات متقطعة من اليوم.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة يتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وفيما يخص حالة البحر الأحمر تكون خفيفة الى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 43 24الإسكندرية 31 23وادى النطرون 41 24طنطا 41 23شبين الكوم 41 23دمنهور 38 24بلطيم 34 24مطروح 26 21السلوم 28 22سيوة 39 24بورسعيد 34 24دمياط 33 24الزقازيق 41 24المنصورة 39 23الإسماعيلية 43 25السويس 41 25العريش 38 24رفح 37 22رأس سدر 37 26نخل 41 22نويبع 37 26طابا 38 25كاترين 33 22الطور 37 27شرم الشيخ 39 28الغردقة 38 27مرسى علم 39 27الفيوم 44 26بنى سويف 44 26المنيا 44 27أسيوط 44 29سوهاج 44 30قنا 44 31الأقصر 44 31أسوان 44 31إدفو 44 31أبوسمبل 43 31الوادى الجديد 43 32شلاتين 38 30أبورماد 38 29حلايب 38 30.رأس حدربة 39 31