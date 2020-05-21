أحمد موسى: «أردوغان» سيُهزم فى ليبيا.. و«السراج» خائن

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ليبيا واستقرارها أمنًا قوميًا لمصر، مشددًا على أن ليبيا ستكون مقبرة لضباط وميليشيات تركيا.وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»: «مصر لن تسمح بأن تكون ليبيا تهديد لأمنها، ليبيا ستكون مقبرة لجنود وضباط وميليشيات تركيا، ومن سيقترب لمصر سيدفن فيها».وتابع: «ليبيا واستقرارها أمن قومي لمصر، ولن تسمح مصر بأن يأخذ الأرهاب ليبيا مصدرًا لمصر، والقرار أصبح في يد أنقرة وليس السراج الخائن الذي أصبح دمية في يد الخائن الإرهابي أردوغان».واختتم: «سيهزم أردوغان لا محالة، وسيدفن أي شخص يرسله أردوغان ليبيا، مثلما حدث اليوم بدفن المرتزقة الذي أرسهلم، وأؤكد لكم أن نهاية أردوغان ستكون في ليبيا».