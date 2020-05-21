«شومان» عن مضايقات مصابى كورونا: جريمة لا تناسب الشعب المصرى الأصيل

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف السابق، إن ما يتم تداوله من مضايقات لمصابي أو مشتبهي الإصابة بفيروس كورونا، جريمة أخلاقية لا تناسب الشعب المصري الأصيل الذي عرف بوقفته مع الضعفاء والمحتاجين وأصحاب الابتلاء، فما يظهر الآن وينتشر من فديوهات يشتكي فيها بعض من أصيبوا بالفيروس من معاملة الجيران لهم وكأنهم ليسوا من البشر، وكأنهم ارتكبوا خطيئة لا تغتفر لإصابتهم بفيروس لا يوجد بيننا من حصن ضده ويأمن شر الإصابة به.وقال "شومان": "الناس يقاطعونهم، الباعة وأصحاب الصيدليات، وجيرانهم في السكن ومن يراهم عن قرب أو بعد، ليزيد همهم وكربهم فوق ما يعانون من آلامهم، فيا هؤلاء ماذا لو أصابكم ما أصابهم هل سترغبون في أن يعاملكم الناس وقد يكون هؤلاء بعد أن شفاهم الله بمثل ما تعملونهم به؟!".وأضاف"شومان" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": أيها العقلاء يا من كرمكم ربكم بنعمة العقل، وزرع في قلوبكم الرحمة ووصفكم بها {رحماء بينهم} رفقًا ثم رفقًا بإخوانكم، خذوا حذركم وأنتم تتعاملون معهم، ولكن كونوا وسيلة تلطيف وعون لهم فيما يعجزون عنه".وتابع: اجعلوهم يستريحون وتناوبوا على خدمتهم وشراء احتياجاتهم، من باب الامثال إلى توجيهات شرعكم في إكرام الجار وعيادة المرضى ومساعدة المحتاجين، ومن باب شكر الله الذي جعلكم من الأصحاء حتى وقتكم هذا، ولعل هذا يدفع عنكم المرض ويديم عليكم نعمة،{لئن شكرتكم لأزيدنكم}.