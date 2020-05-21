تتحدى الصين.. أمريكا توافق على بيع معدات مضادة للغواصات لتايوان

وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على بيع معدات مضادة للغواصات لتايوان، جاء ذلك في نبأ عاجل لها على موقع العربية عاجل.وشجبت الصين في مارس الماضي قانونًا أمريكيًا جديدًا يهدف إلى تعزيز الدور الدولي لتايوان التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها، مشيرة إلى أنه يعرقل إقامة دول أخرى علاقات طبيعية مع بكين.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية قنغ شوانغ في إفادة صحفية يومية في بكين إن بلاده تطالب الولايات المتحدة بالكف عن التدخل في شؤونها.تأتي هذه التصريحات بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، وبدعم قوي من الحزبين، على قانون أطلق عليه "مبادرة الحماية والتعزيز الدولية لحلفاء تايوان" (TAIPEI)، يتعين بموجبه على الخارجية الأمريكية تقديم تقارير إلى الكونغرس حول الخطوات المتخذة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية لتايوان.وتعتبر الولايات المتحدة تعزيز القدرات العسكرية لتايوان أولوية إستراتيجية لأنّه يصبّ في خانة مواجهة النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة.