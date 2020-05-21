اليونان: سنسمح للسياح بدخول البلاد دون اختبار كورونا

أعلن وزير السياحة اليوناني هاريس ثيوهاريس، أمس الأربعاء، أنه سيسمح للسياح القادمين إلى البلاد خلال شهر يونيو المقبل بعد فتح مجال الطيران بدخول البلاد دون الخضوع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا إذا تطلب الأمر ذلك.وأوضح ثيوهاريس عن إجراءات مُحددة لإعادة إحياء قطاع السياحة المُنحدر بعد إعلان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في خطاب متلفز، أمس الأربعاء، عن خطة شاملة لاستعادة انتعاش اقتصاد اليونان ودعم قطاع السياحة تبدأ في منتصف يونيو المقبل.وقال ثيوهاريس، حسب ما نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية، إن الرحلات الدولية ستهبط في البداية فقط في مطار أثينا الدولي عندما يتم إعادة فتح مجال الطيران في 15 يونيو المقبل، على أن يتم فتح كل المطارات أمام الرحلات الدولية بحلول أول يوليو.وأشار ثيوهاريس إلى أن السياح الأوائل الذين سيتم السماح لهم بدخول اليونان سيكون من دول تُعتبر بياناتها حول مكافحة الجائحة مُشجعة، وذكر على سبيل المثال دول البلقان مثل بلغاريا ودول شمال أوروبا مثل ألمانيا.ونوه وزير السياحة اليوناني أيضا بأن السلطات ستعزز قدرة الرعاية الصحية في عدد من الوجهات السياحية البارزة عن طريق تزويدها بالأطباء واختبارات الكشف عن فيروس كوفيد-19، إضافة إلى خطة عملية للتعامل مع أي تفشي حالات إصابة محتملة بالفيروس، مثل وضع طبيب في كل فندق وتحديد مناطق للحجر الصحي وآليات نقل المصابين إلى المستشفيات.