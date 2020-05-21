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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبير يابانى: من غير المحتمل تطوير لقاح كورونا هذا العام

الخميس 21/مايو/2020 - 01:54 ص
جريدة الدستور
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أعلن رئيس لجنة الخبراء الحكوميين اليابانية المعنية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أمس الأربعاء، أن تطوير لقاح للحيلولة دون إصابة الناس بالفيروس من غير المرجح أن يكتمل بحلول نهاية العام الحالي.

ونقلت وكالة أنباء كيودو عن تاكاجي واكيتا، مدير المعهد الوطني الياباني للأمراض المعدية، قوله في جلسة برلمانية: "بينما تعمل الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم على تطوير لقاحات لاحتواء الوباء، فإنه سيكون من الحيوي ضمان فعاليتها وسلامتها، بالإضافة إلى التأكد مما إذا كانت لها آثار جانبية".

وقال واكيتا: "أعتقد أن عمليات التطوير ستتجاوز نهاية العام، ومن الصعب التكهن في هذه اللحظة بمدى توفر اللقاح، ولست متأكدا مما - إذا كانت اليابان أو دول أخرى - ستصل إلى الهدف أولا".

وحتى أمس الأربعاء، أصاب الفيروس أكثر من 4.8 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وأودى بحياة أكثر من 320.000 شخصًا، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

أما بالنسبة لوباء فيروس كورونا المستجد في اليابان، فقد حذر شيجيرو أومي، رئيس اللجنة الاستشارية الحكومية المعنية بـ(كوفيد - 19)، من أنه حتى إذا رفعت طوكيو وسبع محافظات أخرى حالة الطوارئ بسبب الفيروس، فيجب على الناس التفكير في الإصابة بالفيروس بأنها لا تزال مستمرة حتى على الرغم من أنه غير مرئي.

وتنظر الحكومة في رفع حالة الطوارئ في أوساكا وكيوتو وهيوجو، وجميعها في غرب اليابان، من بين المحافظات الثماني في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسيتخذ رئيس الوزراء شينزو آبي قرارًا نهائيًا اليوم الخميس.

وقال "أومي" إنه يبدو أن العدوى المحلية تتراجع، لكنه حذر من "أنه من المحتمل للغاية أن (العدوى) يمكن أن تندلع مرة أخرى (في اليابان) قبل حلول فصل الشتاء.

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