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رئيس مكافحة كورونا: ارتفاع أعداد الإصابات مؤشر جيد

الخميس 21/مايو/2020 - 05:36 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس، مؤشر جيد، ويؤكد أن هناك وعيًا مجتمعيًا شديدًا، مناشدًا من يشعر بالأعراض بالاتجاه للمستشفيات.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز": "زيادة الأعداد مؤشر جيد ويكشف أن الناس بدأت الذهاب للمستشفيات وإجراء الفحوصات".

وأكد أن وزارة الصحة لم تكن ترفض إجراء المسحات، لكن الناس لم تذهب لإجراء فحوصات، وهو ما أدى لارتفاع الوفيات قبل ذلك.

ووجه رئيس لجنة مكافحة كورونا رسالة للمواطنين، قائلا: "أخاطب وأراهن على ضمير المصريين وليس وعيهم في العيد، لو سمحت كل واحد يعاني من الأعراض يروح يأخذ مسحه لاكتشاف المرض وحماية اللى حواليه".

وأعلنت وزارة الصحة، تسجيل 745 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم، و21 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في مصر إلى 14229، من بينها 3994 حالة شفاء، و666 حالة وفاة.

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