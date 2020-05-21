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«الصحة»: يُسمح بزيارة مريض «كورونا» بالعزل المنزلى

الخميس 21/مايو/2020 - 03:08 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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استنكر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، حالات التنمر على المرضى المصابين بفيروس كورونا، قائلا إن كورونا مرض تنفسى وليس "وصمة عار".

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذا الأسبوع الأكثر انتشارًا في معدلات الإصابة بالفيروس، لافتا إلى أن المريض الواحد قد يصيب 5 من المحيطين به.

وكشف أن المريض بالفيروس في العزل المنزلي يتم منحه ماسكات ومنظفات خاصة، مؤكدًا أن مريض العزل المنزلي لا يخرج من غرفته إطلاقًا ومسموح زيارته بشرط المسافة وارتداء الكمامات، وطالب جيران المصاب بكورونا مساعدته بدلًا من التنمر عليه.

ووجه رسالة للمواطنين، قائلا: "أخاطب وأراهن على ضمير المصريين وليس وعيهم في العيد، لو سمحت كل واحد يعاني الأعراض يروح يأخد مسحه لاكتشاف المرض وحماية اللى حواليه".

وأشار رئيس لجنة مكافحة كورونا إلى أن خطة إضافة مستشفيات جديدة هدفه منع التكدسات داخل المنشآت الطبية.

ونوه إلى أن عدم التزام المواطنين بمواعيد حظر السير، أحد أسباب زيادة الإصابات، موضحًا أن الالتزام الأكبر من جانب المواطنين يكون في الشوارع الرئيسية، ولكن الشوارع الجانبية الحياة تسير فيها بشكل طبيعي.

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