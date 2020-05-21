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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

المؤلف أحمد عادل: نهاية «خيانة عهد» لن تشهد ظهور «هشام» مرة أخرى

الخميس 21/مايو/2020 - 12:36 ص
المؤلف أحمد عادل
المؤلف أحمد عادل
أمير محمد خالد
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قال المؤلف أحمد عادل، إن نهاية مسلسل "خيانة عهد" لن تشهد ظهور شخصية "هشام" مرة أخرى كما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مطالبًا متابعي المسلسل بعدم الانسياق وراء الشائعات المنشورة على السوشيال ميديا.

وأضاف "عادل"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن مشاهد الانتقام لازالت مستمرة، قائلا: "المشاهد المقبلة ستشفي غليل الجمهور في انتقام عهد من فرح لنجلها هشام"، وطالب متابعي ومحبي المسلسل مشاهدة العمل للنهاية.

يشار إلى أن مسلسل "خيانة عهد" أول عمل يقوم بتأليفه أحمد عادل وتقوم ببطولته يسرا وعبير صبري وحلا شيحه وجومانا مراد وهنادي مهنا وخالد أنور ومن إخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج العدل جروب وحقق المسلسل نجاحًا جماهيرًا كبيرًا خلال عرضه بموسم رمضان.

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