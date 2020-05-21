رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مشاهد «البرنس» الأكثر جماهيرية فى رمضان 2020

الخميس 21/مايو/2020 - 12:34 ص
البرنس
البرنس
محمد مجدي
طباعة
شهد مسلسل "البرنس" العديد من النجاحات عبر ردود الأفعال المتميزة التي قابلها على السوشيال ميديا، وخاصة موقع "يوتيوب" الشهير، حيث حققت مقاطع حلقاته نسب مشاهدة مرتفعه للغاية.

ونرصد عبر التقرير التالي أكثر 5 مشاهد لفتًا للأنظار ومتابعة جماهيرية في المسلسل خلال أيام الشهر الكريم.

1- مشهد طفلة رضوان البرنس

يعتبر واحدًا من المشاهد المؤثرة خلال شهر رمضان الجاري، حيث لاقى نسب مشاهدة مرتفعة للغاية وصلت إلى 5 ملايين مشاهدة على قناة "دي إم سي" على "يوتيوب" فقط، ناهيك عن نسب مشاهدته على القنوات الأخرى على نفس الموقع.
2- مشهد خناقة رضوان البرنس مع أخوته

من أكثر المشاهد المحققة لنسب مشاهدة خلال أيام شهر رمضان الجاري، حيث نال أكثر من 8 ملايين مشاهدة على قناة الفنان محمد رمضان على موقع "يوتيوب" فقط، ومثلها على صفحاته على السوشيال ميديا، بالإضافة إلى مشاهدات عديدة على عدد من الحسابات الأخرى بموقع يوتيوب.
3- مشهد قتل رضوان البرنس لكتكت

يعتبر هذا المشهد من المشاهد المثيرة للجدل في العمل، والتي أظهرت رضوان البرنس وهو في موقف حرج، بعدما قام أخوته بتأجير مجرم لقتله، الإ أنه قام بقتله بطريقة عنيفة، ونال العمل مشاهدات بالملايين.


4- مشهد مقلب رضوان البرنس لأخواته

وهو مشهد الاتفاق بين رضوان البرنس وهو محمد رمضان مع صديقة حمادة، وهو ما جعل هذا المشهد له شعبية ونسب مشاهدة عالية.

5- مشهد ضرب فتحي لأخوته نورا وعادل

حقق هذا المشهد نسب مشاهدة كبيرة تعدت الأربعة ملايين في غضون أيام قليلة، وظهر فيها فتحي "أحمد زاهر" وهو يعنف ويقوم بضرب أخواته نورا وخالد بسبب تعاونهما مع راضون البرنس.


موضوعات متعلقة

رسميًا.. «الأوقاف» تعلن ضوابط صلاة عيد الفطر

التفاصيل الكاملة لإصابة وزير البترول الأسبق بفيروس كورونا

مخرج «الاختيار» يحذر أهالي «شهداء البرث»: لا تشاهدوا الحلقة 28

«الصحة» تنفي أرقام إصابات ووفيات كورونا على السوشيال ميديا

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

النائبة شيرين فراج تكشف مصدر إصابتها بكورونا

رسميًا.. «الأوقاف» تعلن ضوابط صلاة عيد الفطر

الاستعلام عن نتيجة الأبحاث لصفوف النقل والشهادة عبر منصة Edmodo

نجيب ساويرس يعلن إصابة شقيقه ونجله بـ«كورونا»

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

صوت سعاد حسني أكثر تعبيرًا من وجهها ونيللي مفتعلة.. كيف رأت هند رستم فنانات جيلها

قصة كتاب سرى ظل حبيس أدراج أمبرتو إكو حتي وفاته

نجم الساعة

مخرج «الاختيار» يحذر أهالي «شهداء البرث»: لا تشاهدوا الحلقة 28

الصحة

دراستان جديدتان تؤكدان احتمالية عدم إصابة الإنسان بكورونا بعد شفائه

«الصحة العالمية»: «كورونا» تشعل الحروب والأفارقة يدافعون عن حقوقهم

تطوير لاصقة جل تعزز التئام جروح مرضى السكرى

الدروس المستفادة من «سن الثلاثين»

منوعات

فقدان 3 ملايين وظيفة في اليابان بسبب فيروس كورونا

ترامب مهنئًا ابنته على التخرج: ما أحتاجه فعلًا هو محام ٍفي العائلة

«سبوتيفاي» تستحوذ على الحق الحصري لأكثر المدونات الصوتية تحميلا بأمريكا

إلغاء حفل توزيع جوائز الأفضل في فرنسا بسبب كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
النيكوتين هو الحل!
جمال طه
سقوط قاعدة «الوطية» وخطة تركيا لابتلاع ليبيا
خالد عكاشة
المشروع التركى لتقسيم ليبيا
ماجد حبته
صالح كامل
المزيد

الثقافة

كتبنا تطلق مسابقة «زمن الكوارنتين.. إبداعات من وحي أيام كورونا»

نقيب «التشكيليين»: كورونا دفع الفنانين للتعايش مع فن العزلة

الخميس.. القاهرة الثقافي يختتم نشاطه بأمسية فنية مع جاهدة وهبي

مركز السينما التونسي ينظم ندوات للتعرف على التجارب المهنية