مشاهد «البرنس» الأكثر جماهيرية فى رمضان 2020

شهد مسلسل "البرنس" العديد من النجاحات عبر ردود الأفعال المتميزة التي قابلها على السوشيال ميديا، وخاصة موقع "يوتيوب" الشهير، حيث حققت مقاطع حلقاته نسب مشاهدة مرتفعه للغاية.



ونرصد عبر التقرير التالي أكثر 5 مشاهد لفتًا للأنظار ومتابعة جماهيرية في المسلسل خلال أيام الشهر الكريم.



1- مشهد طفلة رضوان البرنس



يعتبر واحدًا من المشاهد المؤثرة خلال شهر رمضان الجاري، حيث لاقى نسب مشاهدة مرتفعة للغاية وصلت إلى 5 ملايين مشاهدة على قناة "دي إم سي" على "يوتيوب" فقط، ناهيك عن نسب مشاهدته على القنوات الأخرى على نفس الموقع.



2- مشهد خناقة رضوان البرنس مع أخوته



من أكثر المشاهد المحققة لنسب مشاهدة خلال أيام شهر رمضان الجاري، حيث نال أكثر من 8 ملايين مشاهدة على قناة الفنان محمد رمضان على موقع "يوتيوب" فقط، ومثلها على صفحاته على السوشيال ميديا، بالإضافة إلى مشاهدات عديدة على عدد من الحسابات الأخرى بموقع يوتيوب.



3- مشهد قتل رضوان البرنس لكتكت



يعتبر هذا المشهد من المشاهد المثيرة للجدل في العمل، والتي أظهرت رضوان البرنس وهو في موقف حرج، بعدما قام أخوته بتأجير مجرم لقتله، الإ أنه قام بقتله بطريقة عنيفة، ونال العمل مشاهدات بالملايين.







4- مشهد مقلب رضوان البرنس لأخواته



وهو مشهد الاتفاق بين رضوان البرنس وهو محمد رمضان مع صديقة حمادة، وهو ما جعل هذا المشهد له شعبية ونسب مشاهدة عالية.

وهو مشهد الاتفاق بين رضوان البرنس وهو محمد رمضان مع صديقة حمادة، وهو ما جعل هذا المشهد له شعبية ونسب مشاهدة عالية.