سعر الريال السعودى اليوم الخميس 21-5-2020
الخميس 21/مايو/2020 - 07:05 ص
منة سالمطباعة
يواصل سعر الريال السعودي اليوم الخميس 21-5-2020 استقراره في سوق التعاملات المالية أمام الجنيه المصري، حيث بلغ متوسط سعر تداوله 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وذلك حسبما أفادت البنوك العاملة المصرية.
وفيما يلي يقدم "الدستور" تقريرًا لسعر تداول الريال السعودي اليوم الخميس 21-5-2020 في البنوك المصرية.
وصل سعر الشراء 4.18 جيه كما بلغ سعر البيع 4.21 جنيه.
البنك الأهلى المصرى
وجاء سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
بنك مصر
واستقر فى بنك مصر بسعر 4.10 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
البنك العربى الأفريقى الدولى
وجاء سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى 4.8 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.
البنك التجارى الدولى cib
وجاء سعر الريال فى البنك التجارى الدولى cib 4.12 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
يمثل سعر الشراء 4.8 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
بنك البركة
ويتم التداول فى بنك البركة بسعر 4.8 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبى الإسلامى
وسجل فى مصرف أبوظبى الإسلامى 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
وحقق سعر الصرف في بنك المصرف المتحد استقرارًا بسعر 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
وجاء سعرالريال فى بنك الإسكندرية إلى4.12 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.
بنك بلوم
ويمثل سعر التداول فى بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
الريال السعودى فى بنك كريدى أجريكول
ووصلت الأسعار في بنك كريدى أجريكول 4.15 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
جدير بالذكر أن الريال يعود تاريخه إلى عهد الملك عبد العزيز، حيث جاء إصداره من خلال مرسوم ملكي برقم (2716) عام 1932، وهو العملة الرسمية للملكة العربية السعودية ويتم تغطية الريال السعودي بالذهب كما أنه قابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة العربية السعودية، ويأتي الريال في تعاملاته المالية من خلال فئـتين عملات معدنية نقدية وعملات ورقية.
وفيما يلي يقدم "الدستور" تقريرًا لسعر تداول الريال السعودي اليوم الخميس 21-5-2020 في البنوك المصرية.
سعر الريال السعودي اليومالبنك المركزي المصري
وصل سعر الشراء 4.18 جيه كما بلغ سعر البيع 4.21 جنيه.
البنك الأهلى المصرى
وجاء سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
بنك مصر
واستقر فى بنك مصر بسعر 4.10 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
البنك العربى الأفريقى الدولى
وجاء سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى 4.8 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.
البنك التجارى الدولى cib
وجاء سعر الريال فى البنك التجارى الدولى cib 4.12 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
يمثل سعر الشراء 4.8 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
بنك البركة
ويتم التداول فى بنك البركة بسعر 4.8 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبى الإسلامى
وسجل فى مصرف أبوظبى الإسلامى 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
وحقق سعر الصرف في بنك المصرف المتحد استقرارًا بسعر 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
وجاء سعرالريال فى بنك الإسكندرية إلى4.12 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.
بنك بلوم
ويمثل سعر التداول فى بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
الريال السعودى فى بنك كريدى أجريكول
ووصلت الأسعار في بنك كريدى أجريكول 4.15 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
جدير بالذكر أن الريال يعود تاريخه إلى عهد الملك عبد العزيز، حيث جاء إصداره من خلال مرسوم ملكي برقم (2716) عام 1932، وهو العملة الرسمية للملكة العربية السعودية ويتم تغطية الريال السعودي بالذهب كما أنه قابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة العربية السعودية، ويأتي الريال في تعاملاته المالية من خلال فئـتين عملات معدنية نقدية وعملات ورقية.