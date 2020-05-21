سعر الريال السعودى اليوم الخميس 21-5-2020

سعر الريال السعودي اليوم

يواصل سعر الريال السعودي اليوم الخميس 21-5-2020 استقراره في سوق التعاملات المالية أمام الجنيه المصري، حيث بلغ متوسط سعر تداوله 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وذلك حسبما أفادت البنوك العاملة المصرية.وفيما يلي يقدم "الدستور" تقريرًا لسعر تداول الريال السعودي اليوم الخميس 21-5-2020 في البنوك المصرية.البنك المركزي المصريوصل سعر الشراء 4.18 جيه كما بلغ سعر البيع 4.21 جنيه.البنك الأهلى المصرىوجاء سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.بنك مصرواستقر فى بنك مصر بسعر 4.10 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.البنك العربى الأفريقى الدولىوجاء سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى 4.8 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.البنك التجارى الدولى cibوجاء سعر الريال فى البنك التجارى الدولى cib 4.12 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.بنك التعمير والإسكانيمثل سعر الشراء 4.8 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.بنك البركةويتم التداول فى بنك البركة بسعر 4.8 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.مصرف أبوظبى الإسلامىوسجل فى مصرف أبوظبى الإسلامى 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.بنك المصرف المتحدوحقق سعر الصرف في بنك المصرف المتحد استقرارًا بسعر 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.بنك الإسكندريةوجاء سعرالريال فى بنك الإسكندرية إلى4.12 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.بنك بلومويمثل سعر التداول فى بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.الريال السعودى فى بنك كريدى أجريكولووصلت الأسعار في بنك كريدى أجريكول 4.15 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.جدير بالذكر أن الريال يعود تاريخه إلى عهد الملك عبد العزيز، حيث جاء إصداره من خلال مرسوم ملكي برقم (2716) عام 1932، وهو العملة الرسمية للملكة العربية السعودية ويتم تغطية الريال السعودي بالذهب كما أنه قابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة العربية السعودية، ويأتي الريال في تعاملاته المالية من خلال فئـتين عملات معدنية نقدية وعملات ورقية.