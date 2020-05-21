مواقيت الصلاة اليوم الخميس 21-5-2020 فى المحافظات
الخميس 21/مايو/2020 - 02:52 ص
أحمد عاشورطباعة
يقدم "الدستور" في ضوء خدماته اليومية والمتنوعة مواقيت الصلاة في محافظات مصر، اليوم الخميس 21 مايو، وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواعيد الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 3:17 ص
توقيت صلاة الظهر 11:52 ص
ميعاد صلاة العصر 3:29
موعد صلاة المغرب 6:46
ميعاد صلاة العشاء 8:14
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 3:17 ص
توقيت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:36
توقيت صلاة المغرب 6:53 م
موعد صلاة العشاء 8:23 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 3:13
توقيت صلاة الظهر 11:48 م
موعد صلاة العصر 3:26 م
ميعاد صلاة المغرب 43: 6 م
توقيت صلاة العشاء 8:12 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:12 ص
توقيت صلاة الظهر 11:40
موعد صلاة العصر 3:12
توقيت صلاة المغرب 6:30 م
موعد صلاة العشاء 7:55 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 3:27 ص
توقيت صلاة الظهر 11:46 ص
موعد صلاة العصر 3:12 م
توقيت صلاة المغرب 6:31 م
موعد صلاة العشاء 7:53
موعد صلاه الفجر 3:17 ص
توقيت صلاة الظهر 11:52 ص
ميعاد صلاة العصر 3:29
موعد صلاة المغرب 6:46
ميعاد صلاة العشاء 8:14
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 3:17 ص
توقيت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:36
توقيت صلاة المغرب 6:53 م
موعد صلاة العشاء 8:23 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 3:13
توقيت صلاة الظهر 11:48 م
موعد صلاة العصر 3:26 م
ميعاد صلاة المغرب 43: 6 م
توقيت صلاة العشاء 8:12 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:12 ص
توقيت صلاة الظهر 11:40
موعد صلاة العصر 3:12
توقيت صلاة المغرب 6:30 م
موعد صلاة العشاء 7:55 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 3:27 ص
توقيت صلاة الظهر 11:46 ص
موعد صلاة العصر 3:12 م
توقيت صلاة المغرب 6:31 م
موعد صلاة العشاء 7:53