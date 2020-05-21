«سعودى»: رسمت «المنسى» لأنه شرف كبير للشعب المصرى

امتاز سيد سعودي بموهبة الرسم التي ظهرت عليه منذ الصغر، وبمساعدة أسرته له قام بتطوير نفسه وموهبته ليكون مختلف عن غيره من الرسامين، حيث يقوم بالرسم على لوحات كبيره الحجم وبعض من الرسمات على جدران البيوت لتزين الشوارع.يحكي "سيد" البالغ من العمر ٢٦ عامًا، المقيم في محافظة القاهرة، أنه بدأ الرسم الجرافيتي منذ ثمانيه أعوام، قائلًا: "قام باكتشافي معلمتي بالابتدائي بعد أن شاهدتني وأنا أرسم شجرة، وقالت لأهلي، ومن ثم قاموا بتطوير الموهبة عندي وأنا صغير، وعندما تقدم عمري بدأت أذهب إلى رسامين حتى أطور من نفسي وأتعلم كل جديد".وأضاف "سيد": "رسمت الشهيد أحمد منسي؛ لأنه شرف كبير جدًا للشعب المصري، وعندما شهدت مسلسل لااختيار زاد إعجابي بالشهيد، وبدأت أعرف أشياء عنه لم أكن أعرفها، فكان يحب البلد وحماها لآخر نفس في صدره، رسمتي كانت أقل هدية ممكن أقدمها لزوجته وأطفاله، ولو الأمر بيدي كنت رسمت صورت الشهيد على جميع جدران الجمهورية حتى تكون ذكرى خالده له".وأوضح أنه يستخدم ألوان بلاستيك وفسفور على حسب اللوحات والجدران التي يتم الرسم عليها، وتستغرق مدة الرسم من يوم إلى يومين، ويساعده فى كل الرسومات أخاه لاأصغر منه، مقدمًا الشكر لأسرته التي كان لها الفضل الأكبر في تنمية موهبته ومساعدته.