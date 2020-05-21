رئيس جهاز العبور يجتمع بمجموعة «الطوارئ» استعدادًا لعيد الفطر

اجتمع المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بمجموعة "الطوارئ"، وذلك لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء خلال إجازة عيد الفطر المبارك للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين.وأعلن رئيس الجهاز، فى تصريحات صحفية، تفعيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة والاستعداد للتدخل الفوري في حالات الطوارئ (لا قدر الله).وفى ذات السياق وجه رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة فى تعقيم وتطهير مختلف الأحياء واستغلال فترة الأعياد لرفع كفاءة (الإنارة - النظافة - رش المبيدات الحشرية).كما شدد رئيس جهاز العبور، على رؤساء الأحياء بالمرور الدورى كل فى نطاق عمله؛ للتأكد من التزام المواطنين بقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وناشد رئيس جهاز العبور، جميع سكان المدينة بالالتزام بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى خلال تلك الفترة، لحماية أنفسهم.