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الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير يكشف التجارة التركية فى أعضاء اللاجئين السوريين

الخميس 21/مايو/2020 - 07:40 ص
جريدة الدستور
آية حسني
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نقلت وكالة الأنباء السورية تقريرًا عن قناة "سي بي إس" الأمريكية يفيد بوقوع العديد من اللاجئين السوريين في تركيا، ضحايا لشبكات الإتجار بالأعضاء البشرية المنتشرة هناك، حيث يتم استغلال حاجاتهم المادية وعدم قدرتهم على تسديد الإيجارات لبيع أعضائهم بمبالغ زهيدة في عمليات احتيال كبيرة.

ونشرت القناة مقطع فيديو وتقريرًا عن هذا الملف، الذى التقت خلاله عددًا من اللاجئين السوريين الذين تعرضوا لعمليات نصب واحتيال في بيع أعضائهم لشبكات الإتجار بالأعضاء مقابل مبالغ لم يتم دفع سوى نصفها.

وعرضت الشبكة في فيلمها تحت عنوان "بيع الأعضاء للبقاء على قيد الحياة" منشورات على فيسبوك تعرض أموالًا للاجئين مقابل الكلى والأكباد، مشيرة إلى أن التحقيقات قادت إلى اكتشاف قصص مأساوية عن عمليات بيع الأعضاء يديرها سماسرة أتراك وأن شبكات الإتجار بالأعضاء لا تزال تعمل على نطاق واسع وتتاجر بمعاناة اللاجئين السوريين الذين يعيشون في ظروف سيئة ويتعرضون للاستغلال.

وأوضح أحد اللاجئين السوريين للمحطة الأمريكية أنه كان يعاني من ضائقة مالية حادة ما جعله يبرم صفقة مع سمسار بيع الأعضاء لبيع إحدى كليتيه مقابل 10000 دولار لكنه في النهاية لم يحصل سوى على نصف المبلغ من السمسار الذي اختفى وقطع كل خطوط الاتصال التي كان يتواصل معه عليها، مضيفًا أنه لم تقدم له أي رعاية طبية لاحقة لجراحة الكلية، فيما باعت لاجئة أخرى حسب القناة نصف كبدها لتحصل على دفع أجور مسكنها المستحقة عليها لمدة عامين.

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