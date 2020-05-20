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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«موسى» يطالب «الصحة» بالرد على اتهام النائبة شيرين فراج للوزارة بنقل العدوى (فيديو)

الأربعاء 20/مايو/2020 - 11:56 م
أحمد موسى
أحمد موسى
سناء إسماعيل
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طالب الإعلامي أحمد موسى، وزارة الصحة والسكان، بضرورة الرد على اتهامات النائبة شيرين فراج، بأنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال اجتماع لجنة الموازنة والصحة بمجلس النواب.

وقال أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»: "لابد أن تخرج وزارة الصحة والسكان، وترد على حقيقة ما قالته النائبة شيرين فراج، هذه اتهامات حقيقية، وننتظر بيان رسمي وحقيقي بشأن هذه الاتهامات ؛لأن هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه".

وأضاف: "النائبة شيرين فراج، اتهمت وزارة الصحة والسكان، بأنها أصيبت بالفيروس في اجتماع لجنة الموازنة والصحة بمجلس النواب، وبعض الأشخاص العاملين في الوزارة كانوا مصابين بالفيروس ونقلوا العدوى لها".

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