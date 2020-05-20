«الصيادلة» تنعى وفاة ثلاثة من أعضائها بكورونا

نعت النقابة العامة للصيادلة وفاة ثلاثة من أعضائها إثر إصابتهم بفيروس كورونا أثناء تأدية عملهم،وهم الدكتورة رحاب عبدالصبور من محافظة أسوان، والدكتور أحمد عبدالستار من محافظة الأقصر، والدكتور عز أديب عبدالشهيد من محافظة قنا.وأكدت النقابة دعمها الكامل ومساندتها لأعضائها، فى ظل هذه الظروف الصعبة التى يعملون بها من أجل تأدية دورهم فى تقديم الخدمة الصحية للمواطنين ومجابهة انتشار فيروس كورونا.يذكر أن النقابة العامة للصيادلة اتخذت قرارًا بدعم أسرة كل صيدلي متوفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا بمبلغ 50 ألف جنيه، وذلك بالإضافة لما يتم صرفه من اتحاد نقابات المهن الطبية، حيث قرر الاتحاد صرف 20 ألف جنيه للمصابين بكورونا، و50 ألف جنيه فى حالة الوفاة.