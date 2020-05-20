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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسي: 50% من إصابات كورونا بالقاهرة والجيزة.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 11:43 م
أحمد موسي
أحمد موسي
سناء إسماعيل
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علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان وزارة الصحة، اليوم، بشأن إصابات فيروس كورونا، والذي أعلنت فيه إصابة قرابة 745 شخصا بالفيروس، مع 21 وفاة.

وقال موسى ،خلال برنامجه "على مسئوليتي" الذي يعرض على فضائية صدى البلد: "إصابات فيروس كورونا بمصر تجاوزت 14 ألفا، وأصبحنا نسجل كل يومين ألفي إصابة إلا قليل"، مردفا: "إصابات كورونا في القاهرة والجيزة تمثل ما بين 50% و 60% من إجمالي إصابات فيروس كورونا".

وتابع: «سوهاج سجلت 5 إصابات بفيروس كورونا حتى الآن فقط، ودمياط لا تشمل إصابات سوى أسرة تضم 6 إصابات نقلت إليها العدوى بسبب عزومة لممرضة من المنزلة»، مشيرا إلى أن الإصابات في الشرقية والمنوفية والفيوم مرتفعة.

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