أحمد موسى يطالب أصحاب المحال بمنع دخول من لا يرتدي كمامة

عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو لتجمع عدد من المواطنين في أحد البنوك، وأحد المحلات لشراء كحك العيد، حيث ظهر الكثير منهم غير مرتدين الكمامات، بالإضافة لعدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.وقال، في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»: "شايفين الطابور اللي الناس واقفة فيه مفيش كمامات ومفيش قواعد التباعد ولا إجراءات احترازية، الناس بتتعامل مع الموقف عادي جدًا الوضع بقى خطر جدًا لكن الناس تقريبًا مش بتحس بالخطورة ولا الحالة اللي إحنا فيها".وأضاف: "أحد البنوك شايفين كام واحد واقفين قدامه وكام واحد منهم لابس كمامة، كل دي أسباب حقيقية لزيادة الأعداد وهتزيد تاني أكثر، وشايفين الناس اللي بتشتري الكحك اشتروا ولكن بإجراءات وضوابط محددة، وربنا يحفظنا جميعًا".وتابع: "إحنا بالفعل بنتعايش، ولكن لابد أن نتعايش بإجراءات احترازية، الإجراءات الجديدة بداية من أول أيام العيد هتكون قرارات جديدة ولا بد من الالتزام بها لأن طول ما إحنا مش ملتزمين بالإجراءات هنبقى في خطر".وواصل موسى: "إيه المشكلة لو لبسنا كمامات والتزمنا بالتباعد الاجتماعي، وللأسف التجمعات اللي بتحصل دي هتستمر لحد يوم العيد، وطول ما هي مستمرة هتفضل الأعداد في تزايد، أنا مش ضد الناس اللي بتنزل تشتري ولكن بقول لهم خذوا حذركم بدل ما تلوموا أنفسكم لو لا قدر الله أصيب أحدكم".واختتم: "الداخلية مش دورها أنها تقف أمام المحلات، المواطنين وأصحاب المحلات هما اللي لهم دور في هذا الموقف وبأنهم ينظموا أنفسهم، وبطلب من المحلات يمنعوا دخول الناس بدون كمامات ونظموا دخولهم".