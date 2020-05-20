رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى يطالب أصحاب المحال بمنع دخول من لا يرتدي كمامة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 11:39 م
أحمد موسى
أحمد موسى
سناء إسماعيل
طباعة
عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو لتجمع عدد من المواطنين في أحد البنوك، وأحد المحلات لشراء كحك العيد، حيث ظهر الكثير منهم غير مرتدين الكمامات، بالإضافة لعدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وقال، في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»: "شايفين الطابور اللي الناس واقفة فيه مفيش كمامات ومفيش قواعد التباعد ولا إجراءات احترازية، الناس بتتعامل مع الموقف عادي جدًا الوضع بقى خطر جدًا لكن الناس تقريبًا مش بتحس بالخطورة ولا الحالة اللي إحنا فيها".

وأضاف: "أحد البنوك شايفين كام واحد واقفين قدامه وكام واحد منهم لابس كمامة، كل دي أسباب حقيقية لزيادة الأعداد وهتزيد تاني أكثر، وشايفين الناس اللي بتشتري الكحك اشتروا ولكن بإجراءات وضوابط محددة، وربنا يحفظنا جميعًا".

وتابع: "إحنا بالفعل بنتعايش، ولكن لابد أن نتعايش بإجراءات احترازية، الإجراءات الجديدة بداية من أول أيام العيد هتكون قرارات جديدة ولا بد من الالتزام بها لأن طول ما إحنا مش ملتزمين بالإجراءات هنبقى في خطر".

وواصل موسى: "إيه المشكلة لو لبسنا كمامات والتزمنا بالتباعد الاجتماعي، وللأسف التجمعات اللي بتحصل دي هتستمر لحد يوم العيد، وطول ما هي مستمرة هتفضل الأعداد في تزايد، أنا مش ضد الناس اللي بتنزل تشتري ولكن بقول لهم خذوا حذركم بدل ما تلوموا أنفسكم لو لا قدر الله أصيب أحدكم".

واختتم: "الداخلية مش دورها أنها تقف أمام المحلات، المواطنين وأصحاب المحلات هما اللي لهم دور في هذا الموقف وبأنهم ينظموا أنفسهم، وبطلب من المحلات يمنعوا دخول الناس بدون كمامات ونظموا دخولهم".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. «الملا» يصدر حركة تنقلات جديدة لمساعدى رؤساء شركات البترول

الاستعلام عن نتيجة الأبحاث لصفوف النقل والشهادة عبر منصة Edmodo

مخرج «الاختيار» يحذر أهالي «شهداء البرث»: لا تشاهدوا الحلقة 28

الاختيار الحلقة 27.. بداية ملحمة البرث بين منسي والتكفيريين

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

النائبة شيرين فراج تكشف مصدر إصابتها بكورونا

رسميًا.. «الأوقاف» تعلن ضوابط صلاة عيد الفطر

نجيب ساويرس يعلن إصابة شقيقه ونجله بـ«كورونا»

متحدث «الصحة» يكشف لـ«الدستور» سبب «القفزة الكبيرة» فى إصابات كورونا

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

صوت سعاد حسني أكثر تعبيرًا من وجهها ونيللي مفتعلة.. كيف رأت هند رستم فنانات جيلها

قصة كتاب سرى ظل حبيس أدراج أمبرتو إكو حتي وفاته

نجم الساعة

مخرج «الاختيار» يحذر أهالي «شهداء البرث»: لا تشاهدوا الحلقة 28

الصحة

دراستان جديدتان تؤكدان احتمالية عدم إصابة الإنسان بكورونا بعد شفائه

«الصحة العالمية»: «كورونا» تشعل الحروب والأفارقة يدافعون عن حقوقهم

تطوير لاصقة جل تعزز التئام جروح مرضى السكرى

الدروس المستفادة من «سن الثلاثين»

منوعات

فقدان 3 ملايين وظيفة في اليابان بسبب فيروس كورونا

ترامب مهنئًا ابنته على التخرج: ما أحتاجه فعلًا هو محام ٍفي العائلة

«سبوتيفاي» تستحوذ على الحق الحصري لأكثر المدونات الصوتية تحميلا بأمريكا

إلغاء حفل توزيع جوائز الأفضل في فرنسا بسبب كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
النيكوتين هو الحل!
جمال طه
سقوط قاعدة «الوطية» وخطة تركيا لابتلاع ليبيا
خالد عكاشة
المشروع التركى لتقسيم ليبيا
ماجد حبته
صالح كامل
المزيد

الثقافة

كتبنا تطلق مسابقة «زمن الكوارنتين.. إبداعات من وحي أيام كورونا»

نقيب «التشكيليين»: كورونا دفع الفنانين للتعايش مع فن العزلة

الخميس.. القاهرة الثقافي يختتم نشاطه بأمسية فنية مع جاهدة وهبي

مركز السينما التونسي ينظم ندوات للتعرف على التجارب المهنية