المؤسسات الأهلية بسوهاج تمد يد العون للعمالة غير المنتظمة

يشارك عدد من منظمات المجتمع المدني بمحافظة سوهاج في دعم العمالة الغير منتظمة الذين انقطعت أرزاقهم بسبب انتشار فيروس كورونا، في ظل الإجراءات التي تقوم بها المحافظة لدعم العمالة غير المنتظمة.أكدت منى صدقي، رئيس مجلس ادارة مؤسسة "المنى للتنمية" بسوهاج، أن المؤسسة تواصل مد يد العون للعمالة غير المنتظمة والفقراء بالعديد من قرى المحافظة، لعبور تلك المرحلة الصعبة التي تأثر بها الكثير نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأضافت "صدقي"، أن المؤسسة بدأت نشاطها في بداية العام الماضي، وفي غضون أيام قليلة نجحت في الانتشار بالعديد من قرى ومراكز المحافظة، وأنها تتعامل مع العديد من الجمعيات في أكثر من 5 محافظات، وقامت بمد يد العون لهم ومساعدتهم في العديد من المجالات، ومنها كفالة الأيتام وبعض الأنشطة التعليمية والأنشطة الصحية وغيرها مثل توزيع الوجبات والأطعمة وكراتين المواد الغذائية على الفقراء.من جانبها، أكد أيمن الجرادي، رئيس مجلس إدارة جمعية النيل للأعمال الخيرية بشطورة، أن مؤسسة المنى تقوم بمد يد العون ومساعدة العمالة المنتظمة والفقراء والأيتام بقرية شطوره، وتم توزيع كميات كبيرة من كراتين المواد الغذائية والوجبات في القرية.وأضاف أن السعادة غمرت وجوه أهالينا الفقراء أثناء توزيع الكراتين والوجبات، وقدموا الشكر للقائمين على مؤسسة «المنى للتنمية»، وجمعية التنيل لتواصلها مع المؤسسة لمد يد العون لهم.