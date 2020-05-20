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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

شبيه عمر الشريف: أتمنى الناس تعرفني بشخصيتي

الأربعاء 20/مايو/2020 - 11:34 م
الفنان أحمد حسنين
الفنان أحمد حسنين
أحلام عبدالرحمن
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أعرب الفنان أحمد حسنين، عن سعادته، لتشبيه الناس له بعمر الشريف، معتبرا أن تشبيهه بالفنان العالمي شرف له.

وقال حسنين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى: "لم أتعمد تقليد عمر الشريف، لكن تشبيهي بنجم عالمي شرف".

وأضاف: "عمري ما فكرت أتفرج على أفلامه عشان أقلده، لأن التقليد خطر على الممثل ويقضي على مستقبله".

ولفت إلى أن أول ظهور له كان عام 2017 بمسلسل "لا تطفئ الشمس"، مؤكدا أنه يعشق السينما والتمثيل، ويؤمن بأن كل فنان يمكنه أن يؤدي شخصيات مختلفة وينجح بها.

وأردف: "استثمر تشابهي مع عمر الشريف، وحابب الناس تعرفني بأحمد حسنين وليس شبيه عمر الشريف، وعمري ما فكرت أروج أو أقول للناس إني شبهه".

بينما قال الفنان حسني شتا، شبيه الفنان محمود ياسين، إنه لم يتعمد أن يظهر بنفس لوك محمود ياسين، لكن صادف أن دوره في حقبة الستينات، وهذا هو "لوك" العصر وقتها، لافتا إلى أنه أدى شخصيات كثيرة ومختلفة في عدد من الأدوار الفنية، لكنه لا يقلد أحد مطلقًا، فقط يؤدي الشخصيات المطلوبة منه.

وأضاف "شتا"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي: "أنا مش بالغباء إني أشبه نفسي بجيل كبير ينتمي له محمود ياسين وعمالقة الفن".


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