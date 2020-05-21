54 فندقًا بالمحافظات يستوفون الشروط الصحية للتشغيل

ارتفع عدد الفنادىق المستوفاة للشروط الصحية إلى 54 فندقًا، بعد تسلم، اليوم الأربعاء 10 فنادق بأربعة محافظات هي جنوب سيناء والإسكندرية والسويس والقاهرة، شهادة السلامة الصحية، وذلك لاستيفائها كافة ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء، وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، للسماح للفنادق الراغبة في التشغيل باستقبال النزلاء.وأوضح عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أنه خلال أعمال الفحص التي قامت بها اليوم عدد من لجان التفتيش المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، علي بعض الفنادق في هذه المحافظات، أسفرت عن أن فندقًا واحدًا من 3 فنادق بمحافظة جنوب سيناء، وفندقًا واحدًا من ثلاثة فنادق ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية، و3 فنادق من 4 فنادق بالعين السخنة بمحافظة السويس، و4 فنادق بمحافظة القاهرة، قد استوفت جميع الاشتراطات والضوابط وقد تم إعطاؤها شهادة السلامة الصحية المعتمدة.وأضاف العاصى، فى تصريحات صحفية، أن الفنادق التي تم فحصها بهذه المحافظات حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستعمل على توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا، وستستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات إعادة التشغيل.وشملت الفنادق التي استوفت الشروط اليوم وحصلت علي الشهادات في محافظة جنوب سيناء، فندق كليوبترا نبق (رينبو سابقا)، أما تلك التي في الاسكندرية شملت فندق أفريكانز، وفي السويس شملت فنادق كورال سي وجراند أوشن ومارينا وادي دوم، وفي محافظة القاهرة شملت فنادق ماريوت مينا هاوس وماريوت القاهرة وكونراد وجي دبليو ماريوت ورنيسانس.جدير بالذكر أن لجان التفتيش قامت في محافظة البحر الأحمر، حتى الآن، بمعاينة 45 فندقا، وتم إعطاء شهادات السلامة الصحية المعتمدة لـ41 فندقًا، ورفض 4 فنادق لعدم استيفائها للاشتراطات.وأهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.