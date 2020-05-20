أحمد سعد يكشف حقيقة دعمه لـ«شاكوش» وتعاونهما في «100 حساب» (فيديو)

تحدث المطرب أحمد سعد عن تعاونه مع المطرب الشعبي حسن شاكوش في غناء أغنية "100 حساب" والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.وقال سعد في تصريح لـ"الدستور" إنه من محبي صوت المطرب حسن شاكوش ويكن له الاحترام على المستوى الشخصي، أما على المستوى الفني فقرار منعه من الغناء من قبل نقابة الموسيقيين صحيح، ولكن يجب مراعاة حب الملايين من الجمهور لأغنيات المهرجانات.وتابع: "المطرب هاني شاكر نقيب الموسيقيين له كل الحق في أن الكلمات التي تحتويها هذه الأغنيات غير لائقة"، لافتا إلى أنه فكر في تقديم أغنية بموسيقى المهرجانات مع حسن شاكوش ولكن دون كلمات خارجة أو تحتوي على إسفاف.وفي سياق آخر، يشارك المطرب أحمد سعد بـ7 أغاني ضمن أحداث مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان والذى يتم عرضه على قناتى dmc، وdmc دراما، وكلها من كلمات وألحان هيثم نبيل، وتوزيع الموسيقي عادل حقي، وتحمل أسماء الأغانى "مالناش إلا بعض"، "بقي دولا من دمي"، "يابا"، "كبرتى"، "الأسد"، "هدور"، "يا أيام" بالإضافة إلى تتر البداية والنهاية.