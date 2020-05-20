مسؤول بـ«المجتمعات العمرانية» يتفقد منطقة السدود بالقاهرة الجديدة

نفذ المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة، بالأخص منطقة السدود بطريق العين السخنة بجوار محطة المعالجة لصرف الصحي، للتأكد من منسوب المياه فيها وحالة السدود عند هطول الأمطار، والتي تضم 64 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي التي تشمل المرافق الفرعية "مياه، صرف، طرق" لمواقع سكن مصر، بالمحلية الثالثة المنطقة الرابعة، ومنطقة شمال طريق العين السخنة بالتجمع الثالث، ومركز خدمات التجمع الثالث.وأوضح طلعت، في تصريحات صحفية، أن هناك متابعة مستمرة من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناء على توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الدورية لسير الأعمال بالمشروعات المختلفة بالمدن الجديدة للانتهاء من تنفيذها في التوقيتات المحددة.