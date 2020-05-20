«تربيت على صوت النقشبندى».. أحمد سعد يكشف سبب طرحه ألبوم ديني (فيديو)

قال المطرب أحمد سعد إنه يميل إلى سماع الابتهالات والأناشيد الدينية، لافتا إلى أنه تربى على منذ الصغر على صوت الشيخ السيد النقشبندي والشيخ نصر الدين طوبار.وأضاف سعد في تصريح لـ"الدستور" أن سبب طرحه هذا العام ألبوم ديني يحمل اسم "يارب" بمناسبة شهر رمضان نظرا لأن هذه النوعية من الأغنيات تعيش مع الجمهور، موضحا أنه تعاون فيه مع كل من الشاعر محمد نبيل الشريف، والشاعر مرو مغربى، والملحن كريم نيازى، وتوزيع الأغنيات للموزع محمد عاطف الحلو.وفي سياق آخر، يشارك المطرب أحمد سعد بـ7 أغاني ضمن أحداث مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان والذى يتم عرضه على قناتى dmc، وdmc دراما، وكلها من كلمات وألحان هيثم نبيل، وتوزيع الموسيقي عادل حقي، وتحمل أسماء الأغانى "مالناش إلا بعض"، "بقي دولا من دمي"، "يابا"، "كبرتى"، "الأسد"، "هدور"، "يا أيام" بالإضافة إلى تتر البداية والنهاية.