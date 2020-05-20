رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صرف 45 مليون جنيه معاشات «تكافل وكرامة» بالغربية

الأربعاء 20/مايو/2020 - 11:03 م
طارق رحمي
طارق رحمي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
أعلن طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، عن صرف معاشات شهر مايو لمستفيدي تكافل وكرامة لـ57 ألفا و95 مستحقا بالمدن والمراكز بقيمة إجمالية 45 مليون و686 ألف جنيه، خلال الفترة من 18 مايو وحتى اليوم.

وأكد محافظ الغربية، على توفير خيام وأماكن انتظار على مسافات متباعدة للتيسير على أصحاب المعاشات لتفادي الزحام، والحد من التجمعات، إلى جانب تعقيم وتطهير كافة المنافذ حرصا على صحة وسلامة المواطنين، ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن محافظة الغربية قد خصصت 177 منفذا لصرف المعاشات، تضم 19 مدرسة إلى جانب 158 مكتب بريد بمدن ومراكز المحافظة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شادية تكشف عن ممثل لم تتزوجه كان فتى أحلامها

خاص| السيسي يعتمد مخطط 4 مدن جديدة على ساحل المتوسط

متحدث «الصحة» يكشف لـ«الدستور» سبب «القفزة الكبيرة» فى إصابات كورونا

بالأسماء.. «الملا» يصدر حركة تنقلات جديدة لمساعدى رؤساء شركات البترول

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

النائبة شيرين فراج تكشف مصدر إصابتها بكورونا

رسميًا.. «الأوقاف» تعلن ضوابط صلاة عيد الفطر

نجيب ساويرس يعلن إصابة شقيقه ونجله بـ«كورونا»

متحدث «الصحة» يكشف لـ«الدستور» سبب «القفزة الكبيرة» فى إصابات كورونا

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

صوت سعاد حسني أكثر تعبيرًا من وجهها ونيللي مفتعلة.. كيف رأت هند رستم فنانات جيلها

قصة كتاب سرى ظل حبيس أدراج أمبرتو إكو حتي وفاته

نجم الساعة

مخرج «الاختيار» يحذر أهالي «شهداء البرث»: لا تشاهدوا الحلقة 28

الصحة

دراستان جديدتان تؤكدان احتمالية عدم إصابة الإنسان بكورونا بعد شفائه

«الصحة العالمية»: «كورونا» تشعل الحروب والأفارقة يدافعون عن حقوقهم

تطوير لاصقة جل تعزز التئام جروح مرضى السكرى

الدروس المستفادة من «سن الثلاثين»

منوعات

فقدان 3 ملايين وظيفة في اليابان بسبب فيروس كورونا

ترامب مهنئًا ابنته على التخرج: ما أحتاجه فعلًا هو محام ٍفي العائلة

«سبوتيفاي» تستحوذ على الحق الحصري لأكثر المدونات الصوتية تحميلا بأمريكا

إلغاء حفل توزيع جوائز الأفضل في فرنسا بسبب كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
النيكوتين هو الحل!
جمال طه
سقوط قاعدة «الوطية» وخطة تركيا لابتلاع ليبيا
خالد عكاشة
المشروع التركى لتقسيم ليبيا
ماجد حبته
صالح كامل
المزيد

الثقافة

كتبنا تطلق مسابقة «زمن الكوارنتين.. إبداعات من وحي أيام كورونا»

نقيب «التشكيليين»: كورونا دفع الفنانين للتعايش مع فن العزلة

الخميس.. القاهرة الثقافي يختتم نشاطه بأمسية فنية مع جاهدة وهبي

مركز السينما التونسي ينظم ندوات للتعرف على التجارب المهنية