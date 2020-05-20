صرف 45 مليون جنيه معاشات «تكافل وكرامة» بالغربية

أعلن طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، عن صرف معاشات شهر مايو لمستفيدي تكافل وكرامة لـ57 ألفا و95 مستحقا بالمدن والمراكز بقيمة إجمالية 45 مليون و686 ألف جنيه، خلال الفترة من 18 مايو وحتى اليوم.وأكد محافظ الغربية، على توفير خيام وأماكن انتظار على مسافات متباعدة للتيسير على أصحاب المعاشات لتفادي الزحام، والحد من التجمعات، إلى جانب تعقيم وتطهير كافة المنافذ حرصا على صحة وسلامة المواطنين، ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.يذكر أن محافظة الغربية قد خصصت 177 منفذا لصرف المعاشات، تضم 19 مدرسة إلى جانب 158 مكتب بريد بمدن ومراكز المحافظة.