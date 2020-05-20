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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا مكاريوس يترأس اجتماعه الأسبوعي عبر البث المباشر غدًا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 11:00 م
الأنبا مكاريوس
الأنبا مكاريوس
تريزة شنودة
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يترأس الأنبا مكاريوس أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، مساء غد الخميس اجتماعه العام الأسبوعي عبر البث المباشر "أونلاين".

ويحرص أساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على إلقاء عظة روحية بشكل منتظم، وذلك لدعم الأقباط روحيًا خلال فترة تعليق الصلوات وإغلاق الكنائس للحد من التجمعات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويشارك أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تقديم عظات روحية "أونلاين"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كبديل عن إغلاق الكنائس وتعليق الصلوات وفقًا لقرار المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي تم إصداره خلال شهر مارس الماضي للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكنيسة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيتم النظر في إعادة فتح الكنائس منتصف شهر يونيو المقبل بشكل تدريجي.

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