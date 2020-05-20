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الأربعاء 20 مايو 2020 الموافق 27 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

تأجيل أول اجتماع للحكومة الإسرائيلية الجديدة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 11:00 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
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أعلنت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، مساء اليوم، تأجيل اجتماعها الأول إلى يوم الأحد المقبل.

وكان من المقرر عقد الحكومة الإسرائيلية الجديدة لاجتماعها الأول غدا الخميس، ولكن تم تأجيله دون إيضاح الأسباب، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وأدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة اليمين الدستورية، الأحد الماضي، برئاسة بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، بعد اتفاقه على التناوب مع بيني جانتس رئيس حزب "أزرق أبيض".

وتولى جانتس منصب وزير جيش الاحتلال، ورئيس الوزراء البديل، لحين التناوب مع نتنياهو على المناصب بعد عام ونصف العام.

وتعقد أولى جلسات محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد ضده، الأحد المقبل أيضا، ولن يتم بثها.

ورفضت النيابة العامة لدى الاحتلال الإسرائيلي طلب نتنياهو، عدم المثول أمام المحكمة المركزية في القدس لحضور جلسة قراءة لائحة الاتهام المقدمة ضده.

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