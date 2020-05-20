مخرج «الاختيار» يحذر أهالي «شهداء البرث»: لا تشاهدوا الحلقة 28

حذر بيتر ميمي، مخرج مسلسل "الاختيار"، الذي يتناول حياة البطل أحمد صابر منسي، أهالي شهداء كمين البرث من مشاهدة الحلقة 28 المقرر عرضها غدا الخميس، في إشارة إلا أنها ستتناول أحداث استشهادهم.وكتب ميمي عبر حسابه على فيسبوك، مساء اليوم الأربعاء: "رجاء اللي يعرف حد من أهالي شهداء حادث البرث يقنعه ميتفرجش على حلقة بكرة، الحلقة 28، أنا بعتذر مبدئيا على صعوبة الحلقة، أنا حاولت قدر المستطاع أقلل بشاعة اللي حصل بس في نفس الوقت كان لازم الناس كلها تعرف إنهم أبطال ووقفوا ودافعوا عن الأرض والكمين وزمايلهم لآخر نفس".وأضاف مخرج العمل: "تحية لمنسي ورجالة منسي وأهلهم اللي استحملوا فراقهم أو إصابتهم".مسلسل "الاختيار"، يجسد حياة البطل الشهيد أحمد صابر منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، من بطولة الفنانين أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، محمود حافظ، تأليف باهر دويدار، ومن إخراج بيتر ميمي، إنتاج "سينرجي" للمنتج تامر مرسي.