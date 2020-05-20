كتبنا تطلق مسابقة «زمن الكوارنتين.. إبداعات من وحي أيام كورونا»

أعلنت منصة كتبنا عن فتح باب التقديم لمسابقة "زمن الكوارنتين: إبداعات من وحي أيام كورونا" للأدباء المصريين والعرب الشباب، وكذلك في إطار تشجيع الإبداعات الأدبية والأقلام الواعدة.وأوضحت المنصة تفاصيل المسابقة وهي:الأعمال المتقدمة تتناول الحياة والمشاعر والمواقف في زمن أزمة كورونا الحالي - يتم اختيار 30 عملا أدبيا من الأعمال المتقدمة، والأعمال يمكن أن تكون قصة قصيرة، شعر، خواطر، مقالات أو تدوينات- للكتاب الحق في المشاركة - عدد كلمات العمل من ٥٠٠ لـ ١٥٠٠ كلمة، تقبل المسابقة المشاركات من المبدعين في مصر وجميع أنحاء العالم العربي بأكثر من عمل.وتقوم المنصة بنشر الأعمال الفائزة في كتاب مجمع يصدر في نهاية يوليو 2020، على أن يكون آخر موعد للمشاركة هو 7 يونيو 2020.جدير بالذكر احتفلت منصة كتبنا بكتابها الفائزين في المسابقة التي اجرتها العام الماضي وهم 20 قاصة وقاصة من بين مئات المتقدمين للمسابقة ونشرت أعمالهم في كتاب مجمع يحمل اسم "القصص الفائزة بمابقة كتبنا الأدبية".