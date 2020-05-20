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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات: 941 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:28 م
كورونا
كورونا
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أعلن المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، اليوم الأربعاء، تسجيل 941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الضحاك -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية وام - إن توسيع نطاق الفحوصات مستمر، حيث تم إجراء 43732 فحصًا جديدًا، كشفت عن 941 إصابة جديدة بمرض (كوفيد- 19)، وبذلك يصل إجمالي الحالات إلى 26.004 حالة إصابة، وهذا العدد يشمل جميع الحالات التي تتلقى العلاج، وكذلك الحالات التي تماثلت للشفاء، والوفيات.

وأضافت أن عدد حالات الشفاء في الدولة ارتفع إلى 11809 حالات، بعد تسجيل 1018 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس مرض (كوفيد-19) وتعافيها التام، من أعراض المرض وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة، بينما لا يزال هناك 13.962 حالة من جنسيات مختلفة تتلقي العلاج بالمستشفيات.

وأشارت إلى وفاة 6 حالات من جنسيات مختلفة، ليصل عدد الوفيات المسجلة في الدولة إلى 233 حالة.

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