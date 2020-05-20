«مستقبل وطن» يوزع 40 ألف شنطة غذائية على الأكثر احتياجا بالمنيا

أكد النائب عمرو غلاب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، توزيع 40 ألف شنطة غذائية خلال المرحلة الأولى والثانية من مبادرة "حياة كريمة لشعب عظيم" على الأسر الأكثر احتياجا والمتضررة من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بالمراكز، مشيرا إلى انطلاق المرحلة الثالثة من عمليات التوزيع على جميع المراكز والأقسام بالمحافظة، مؤكدا تحديد واختيار المستحقين بالقرى والنجوع بكل دقة وعناية.وأوضح غلاب، في بيان، أن مبادرة "حياة كريمة لشعب عظيم" تهدف للوصول للأسر الأكثر احتياجا، والمتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، بجميع قرى ونجوع المحافظة، والتي انطلقت خلال شهر رمضان المبارك.وأوضح أمين الحزب بالمحافظة، أن هذه المرحلة تتزامن مع ليلة القدر مساهمة من الحزب للوقوف بجانب هذه الأسر، وسد حاجة المواطن البسيط من السلع الغذائية، وفي إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم.