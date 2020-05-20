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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أوقاف مطروح» تشدد على أئمة المساجد الالتزام بضوابط صلاة عيد الفطر

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:22 م
الشيخ حسن عبد البصير
الشيخ حسن عبد البصير وكيل أوقاف مطروح
ياسمين شعيب
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أكد الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل أوقاف مطروح، على ضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة والتى نصت على تواجد جميع الأئمة بمساجدهم من فجر يوم العيد ولحين الانتهاء من نقل تكبيرات العيد من إذاعة القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت بالمساجد، ومن يخالف ذلك يتحمل المسئولية كاملة، وأن يكون المسجد الذي تذاع فيه التكبيرات من المساجد التي تقام فيها الجمعة وعدم دخول أي فرد إلى صحن المسجد سوى الإمام وعمال المسجد.

وأوضح أن التعليمات نصت على تواجد جميع مديري الإدارات في دائرة الإدارة لمتابعة حالة الغلق للمساجد فجر يوم العيد، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف تعليمات الوزارة، وإعداد التقارير في موعد أقصاه السابعة صباحا، وسرعة موافاة الوزارة بالتقرير الشامل وتطبيق العقوبات التى أقرها رئيس الوزراء بشأن التجمعات أمام أو داخل المساجد، وكذلك قرارات الأوقاف بشأن عقوبات المخالفين.

وأضاف أنه ستنعقد غرفة عمليات المتابعة بقيادة مدير عام الدعوة ورؤساء الأقسام من صباح الجمعة وحتى الانتهاء من صلاة العيد، مع التنبيه على أن صلاة العيد خلف التلفاز أو المذياع لا تصح وجواز صلاة العيد فى البيت للرجل منفردا أو مع أهل بيته دون أى تجمع لسكان العقار حفاظا على صحة الجميع، فالهدف الرئيسي هو منع التجمعات حفاظا على الجميع ودفعا لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وحفاظا على الأطقم الطبية التي تؤدي تضحيات جسام من أجل حماية النفس.

وتابع أن صلاة العيد ركعتان كأى صلاة أخرى غير أن المصلى يكبر فى الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام.

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