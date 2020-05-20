أحمد زاهر: «فتحي البرنس» أرهقنى نفسيا وذهنيا.. وعوّض غيابى عامين عن الدراما

أثار الفنان أحمد زاهر، إعجاب الجمهور بشكل ملحوظ منذ عرض أولى حلقات مسلسل "البرنس" الذي يجسد فيه شخصية فتحي، التى تتسم بالطمع والحقد على شقيقه رضوان، كما أن جملة "وعرش ربنا" التي يقولها كثيرا في حديثه بالعمل كانت سر تعليق الشخصية في الأذهان.من جانبه، قال زاهر، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن شخصية "فتحي" أرهقته نفسيا منذ قراءته لها في السيناريو أثناء التحضيرات، نظرا لكمية الشر التي تكمن فيها، والأفعال والتصرفات التي يفعلها مع أسرته وبالأخص شقيقه "رضوان البرنس".وأضاف أن شخصية "فتحي" أرهقته ذهنيا أيضا بسبب مذاكرته الجيدة لها والتدريب على أدائها مرارا وتكرارا، كما أنه أثناء التصوير أخذت منه تركيزا شديدا في الأداء وتعبيرات الوجه والانفعالات، كي تخرج بالشكل الذي شاهده الجمهور.وتابع زاهر، أن مشاركته في مسلسل "البرنس" هذا العام عوضته الغياب عن الدراما الرمضانية خلال الموسمين السابقين، خاصة أنه كان يتنظر سيناريو قوي يحمسه على المشاركة في عمل تليفزيوني، وهذا ما وجده في "البرنس" الذي برع في كتابته محمد سامي، وأثقله وزنًا بخبرته الإخراجية ودراسته نقاط القوة لدى كل فنان شارك في هذ المسلسل، لافتا إلى أنه مخرج ذو موهبة خاصة ومتميزة يستطيع دائما أن يقدم أعماله للجمهور بشكل مختلف ورائع.وأعرب زاهر، عن سعادته لتعاونه مع الفنان محمد رمضان، موضحا أنه يتمتع بموهبة فنية وتمثيلية رائعة وكان متعاونا بشكل كبير داخل لوكيشن التصوير، فهو شخص مجتهد يعلم ماذا يريد أن يقدمه للجمهور وكيف يصل لقلوبهم، وهذا أمر هام لنجاح أي فنان أو عمل فني بشكل عام، متمنيا تكرار هذه التجربة في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية الفترة المقبلة.مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ويُعرض على شاشة "دي إم سي"، ويشارك في بطولته كل من الفنانين نور اللبنانية وروجينا ورحاب الجمل وأحمد زاهر وسلوى عثمان وأحلام الجريتلي ومحمد مهران وأحمد داش وريم سامي وآخرين، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.