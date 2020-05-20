محافظ كفرالشيخ: توفير المستلزمات الطبية لمصابي كورونا المعزولين منزليا

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه سيتم توزيع مستلزمات العزل المنزلي على الحالات الإيجابية البسيطة والمقرر عزلها، من خلال حقيبة مستلزمات طبية تحتوي على ماسكات ومطهرات وبعض الأدوية.وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه مع الحالات البسيطة سيصرف علاج للأعراض مع الانتظار بالمنزل لحين ظهور النتيجة، ومع الحالات المتوسطة فما أعلى، سيُحجز المريض بالمستشفى لحين ظهور النتيجة، مشيرًا إلى أن في حالة إيجابية النتائج يتم تقييم الحالة وفقا لثلاثة مستويات "المستوى الأول تكون فيه الحالة بسيطة ويتم عزلها منزليا، والمستوى الثاني معتدل منخفض وهذه الحالات يتم تحويلها إلى بيوت الشباب والمدن الجامعية، أما المستوى الثالث وهو "معتدل مرتفع"، شديد، أو حرج، وهؤلاء يتم تحويلهم لمستشفيات العزل".وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه في الوقت نفسه ستتم متابعة المريض من خلال المنظومة الإلكترونية لتتبع حالات العزل المنزلي، موجها المواطنين باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة التي قررتها وزارة الصحة، وارتداء الكمامات بجميع الأسواق، والأماكن العامة والخاصة، والمنشآت الحكومية، ووسائل النقل الجماعي، وفرض عقوبات حيال المواطنين المخالفين لهذه القرارات.جاء ذلك خلال مشاركته، في اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة استقرار الأوضاع بالمحافظة.