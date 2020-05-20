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الأربعاء 20 مايو 2020 الموافق 27 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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انفراد.. تفاصيل توقيع محمد إبراهيم للأهلي
الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:09 م
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وقع محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة عقدًا للانضمام لصفوف النادي الأهلي، بدءًا من الموسم المقبل.
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