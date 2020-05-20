أول تعليق من رامز جلال على حلقة محيي إسماعيل في «رامز مجنون رسمي»

شارك الفنان رامز جلال، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصور من حلقة الليلة في برنامج "رامز مجنون رسمي" التي وقع ضحيتها الفنان محيي إسماعيل.وعلق رامز جلال على الصور قائلًا: "القيصر محيي إسماعيل"، وتصدرت الحلقة موقع "تويتر"، وذلك بعد دقائق قليلة من عرضها.وكشف محيي إسماعيل، خلال حواره مع الفنانة اليمنية أروى، عن مواصفات فتاة أحلامه قائلًا إنه يتمنى أن تكون في طول أروى، وذات جمال، كما لا يكون لديها رغبة في البقاء طويلًا، وهو الأمر الذي أثار سخرية رامز جلال.وكشف محيي إسماعيل، عن التصريح الذي جعل منه "تريند"، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "ياللا إيه تاني".