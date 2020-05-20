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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

فرج عامر ردًا على صورة الإفطار الجماعي: «مش جماعي»

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:03 م
فرج عامر
فرج عامر
عائشة حسن
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قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس نادي سموحة، إن حفل الإفطار الذي نظمه مع عدد من نجوم الكرة القدامي ورؤساء الأندية والاتحادات، كان منزلي وليس جماعي، وتمت مراعاة أخذ كافة الاحتياطات والإجراءات الوقائية اللازمة قبل تنظيم هذا الإفطار.

وأوضح عامر، في بيان له، أنه يحرص منذ بداية أزمة تفشي وباء كورونا، على اتباع كافة التعليمات والإرشادات الخاصة بالوقاية والتعقيم، حيث إنه أصدر قرارا بمنع كافة التجمعات ووقف أي أنشطة داخل نادي سموحة، فكان من أوائل الذين استجابوا لإجراءات الحكومة وحتى الآن ما زالت مطبقة.

ولفت أنه حتى الآن لم يصب أي عامل بشركات فرج عامر، بفيروس كورونا نتيجة الالتزام الشديد بالتعليمات الوقائية والحفاظ على التعقيم والتطهير باستمرار للعاملين.

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