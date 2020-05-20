بيطري كفر الشيخ: ضبط 260 كيلو لحوم فاسدة قبل عيد الفطر (صور)

قال الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إنه تم ضبط 224 كجم لحوم جاموسي وبقرى ومجمدة وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمراكز الحامول ومطوبس، لافتا إلى أن أرقام المحاضر كالتالي: 507 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول و529 جنح أمن دولة طوارئ مركز مطوبس.وأضاف مدير عام الطب البيطري، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه أيضا قد تم ضبط 38 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بمدينة كفرالشيخ والمحاضر أرقام 1876 و1877 و1878 جنح أمن دولة طوارئ قسم ثان كفرالشيخ.وأوضح الدكتور أيمن عبداللاه، أن ذلك يأتي بالاشتراك مع الرقابة التموينية ومجالس مدن الحامول ومطوبس، وذلك في إطار ضبط الأسواق، والتأكد من جودة السلع المتوافرة قبيل عيد الفطر المبارك.