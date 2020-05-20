ترامب مهنئًا ابنته على التخرج: ما أحتاجه فعلًا هو محام ٍفي العائلة

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء نجلته تيفاني ترامب على التخرج في كلية الحقوق، قائلا إن العائلة كان ينقصها محام.وقال ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أهنئ ابنتي تيفاني على التخرج في كلية الحقوق بجامعة جورج تاون.. طالبة عظيمة ومدرسة عظيمة، ما أحتاجه فعلا هو محام في العائلة.. فخور بك".وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن جامعة جورج تاون عقدت، يوم الإثنين الماضي، حفل تخرج افتراضيا عبر الإنترنت لخريجي عام 2020 والذين من ضمنهم تيفاني ترامب التي شاركت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات من رسائل التهنئة التي تلقتها عقب تخرجها.